أعلن حزب الشعب الجمهوري تشكيل هيئة مكتب أمانة الحزب بمحافظة البحر الأحمر، في إطار استكمال بناء الهياكل التنظيمية للحزب بالمحافظات، وتعزيز كفاءة الأداء الحزبي وتفعيل دور الأمانات في التواصل مع المواطنين.



ويأتي التشكيل الجديد ضمن جهود الحزب لتفعيل دوره المجتمعي، وتعزيز حضوره في الشارع المصري، والعمل على التعبير عن تطلعات المواطنين، من خلال التواصل المستمر معهم والتفاعل مع قضاياهم واحتياجاتهم.

أداء مهامهم التنظيمية والحزبية

وفي هذا السياق، تقدمت كافة قيادات وأعضاء حزب الشعب الجمهوري بخالص التهنئة إلى هيئة مكتب أمانة الحزب بمحافظة البحر الأحمر، بمناسبة تشكيلها الجديد، متمنين لأعضائهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم التنظيمية والحزبية، ومواصلة العمل بما يحقق أهداف الحزب ويعزز دوره في خدمة المواطنين.