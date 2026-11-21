يستعد حزب الشعب الجمهوري لإطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتداه بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة قيادات الحزب ونوابه في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب كوادره التنظيمية وشبابه من مختلف محافظات الجمهورية، في تجمع يعكس اتساع قاعدته التنظيمية وانتشاره الجغرافي، ويعزز التواصل بين قياداته وهيئاته البرلمانية وقواعده التنظيمية.

وتأتي النسخة الثالثة امتدادًا للتجربتين السابقتين، واستكمالًا لمسار يستهدف تطوير العمل الحزبي، وإتاحة مساحات للحوار وتبادل الخبرات، ومناقشة الرؤى والأولويات المرتبطة بمستقبل العمل السياسي، فضلًا عن إعداد كوادر سياسية وتنظيمية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.

وتشهد النسخة الجديدة تطورًا في طبيعة المشاركة ومحاور النقاش، من خلال برنامج متنوع يجمع بين تطوير الأداء التنظيمي وتعزيز كفاءة الكوادر الحزبية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الوطنية العامة، بمشاركة ممثلين عن الجهاز التنفيذي للحكومة، وقيادات حزبية واسعة، إلى جانب شخصيات إعلامية واقتصادية، بما يفتح المجال أمام حوار موسع وتبادل الرؤى والخبرات حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة.

ويعكس تنظيم المنتدى حرص حزب الشعب الجمهوري على مواصلة تطوير بنيته التنظيمية، وتعزيز قدرات كوادره، وترسيخ حضوره في الحوار السياسي، بما يدعم فاعلية أدائه السياسي والبرلماني، ويعزز دوره في المشاركة في مناقشة القضايا والتحديات التي تشغل المجتمع المصري.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المنتدى بحفل الافتتاح يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجاري، على أن تتواصل أعماله على مدار ثلاثة أيام، حتى 29 نوفمبر، بمدينة شرم الشيخ.