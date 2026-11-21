تصدر فريق بوروسيا دورتموند ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، بعد انتصاره مساء اليوم السبت، على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

واستغل دورتموند تعثر منافسه بايرن ميونخ أمس الجمعة بعد تعادله مع فريق كولن بهدف لكل منهما، لينقض على صدارة الدوري الألماني.

جاء هدف دورتموند والمباراة الوحيد في الدقيقة 80 عبر لاعب خط الوسط فيليكس نيميشا، ليقود الفريق الأصفر لتصدر جدول الترتيب.

ورفع دورتموند رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة، وبفارق نقطتين عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد مونشنجلادباخ في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط فقط.

وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت اليوم، حقق فريق باير ليفركوزن فوزا كبيرا على ضيفه باديربورن برباعية نظيفة، كما انتصر فريق فرانكفورت على ضيفه هوفنهايم بهدف دون رد، وفرايبورج على مضيفه إيلفيرسبيرج بهدف دون مقابل، وحقق لايبزيج فوزا عريضا على أونيون برلين بنتيجة 5-1.