في خطوة تعكس نجاح برنامج الطروحات الحكومية في جذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، أشادت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بطرح بنك القاهرة في البورصة المصرية، فيما تستعد الحكومة لطرح حصة من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، بعد استكمال الإجراءات التمهيدية.

بنك القاهرة

تأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز دور سوق المال في تمويل النشاط الاقتصادي، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

مؤسسة التمويل الدولية تشيد بطرح بنك القاهرة

وأشادت مؤسسة التمويل الدولية بطرح بنك القاهرة في البورصة المصرية، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة البنك على توسيع نطاق التمويل الموجه للشركات والأسر في مصر.

وأعلنت المؤسسة استثمار 100 مليون دولار في الطرح العام الأولي للبنك، بما يعادل 7% من رأسماله، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس ثقتها في التوجه الاستراتيجي للبنك وآفاق نموه على المدى الطويل.

وأوضحت أن طرح بنك القاهرة يأتي ضمن جهود دعم برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والدولية.

36.4 مليار جنيه حصيلة طرح بنك القاهرة

ووفقًا لبيان سابق للبورصة المصرية، سجل طرح بنك القاهرة واحدة من أبرز عمليات الطرح في تاريخ سوق المال المصرية، بعدما بلغت قيمته الإجمالية نحو 36.37 مليار جنيه، ليصبح الطرح الأكبر على الإطلاق في تاريخ البورصة المصرية.

وشمل الطرح بيع 6.86 مليار سهم، تمثل 45% من إجمالي أسهم البنك البالغة 15.25 مليار سهم، فيما وصلت القيمة السوقية للبنك إلى نحو 80.83 مليار جنيه، وبلغ رأس المال المصدر 30.5 مليار جنيه.

وعلى مستوى إقبال المستثمرين، أوضح البيان أن شريحة الطرح العام جرت تغطيتها بأكثر من 27 مرة، من خلال طلبات شراء تجاوزت 9.28 مليار سهم، إلى جانب إقبال مؤسسي ودولي واسع على شريحة الطرح الخاص.

وأكد رئيس البورصة المصرية، حسب البيان حينها، أن الطرح نجح في استقطاب أكثر من نصف مليار دولار جرى تحويلها من الخارج، معتبرًا أن معدلات الإقبال تعكس الثقة المؤسسية والشعبية في الاقتصاد المصري.

مصر لتأمينات الحياة» تستعد للطرح في البورصة

في سياق متصل، كشفت الحكومة، في بيان سابق، عن استكمال الإجراءات التمهيدية لطرح حصة من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، ضمن جهود تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ووفقًا للبيان، تركز الاستعدادات الجارية على مراجعة دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة، المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين، للتحقق من سلامة أسس ومنهجية التقييم، ومدى توافقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتشمل المراجعة فحص الافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في تحديد قيمة الشركة، والتأكد من اتساق نتائج التقييم مع طبيعة نشاطها ومركزها المالي والتشغيلي ومؤشرات أدائها، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المتعلقة بطرح حصة من أسهمها.

وأشار البيان إلى أن «مصر لتأمينات الحياة» تُعد إحدى الشركات الرائدة في سوق التأمين المصري، وتتمتع بقاعدة واسعة من العملاء ومحفظة متنوعة من المنتجات التأمينية، ما يعزز أهمية إعداد تقييم يعكس قيمتها الاقتصادية العادلة.