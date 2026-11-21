

وقع الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا اليوم /السبت/ رسمياً اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) واتفاقية حماية الاستثمار (IPA)، في خطوة بارزة تعزز استراتيجية التنوع والشراكات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، وتوثق العلاقات مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وتهدف الاتفاقيتان إلى التخليق التدريجي للرسوم الجمركية على أكثر من 98% من خطوط التبادل التجاري، مما يوفر بيئة تجارية واستثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ تخدم سوقاً يضم أكثر من 730 مليون نسمة. كما تساهم الاتفاقيتان في تأمين سلاسل إمداد أكثر مرونة للمواد الخام الحرجة والطاقة المستدامة، مع فتح آفاق واسعة لقطاعات التجارة والاستثمار والخدمات بين الجانبين.

ومن المقرر يدخل الاتفاق دخل التنفيذ بحلول الأول من يناير 2027 عقب استكمال إجراءات المصادقة البرلمانية لدى الطرفين.