قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن جميع الخيارات، بما فيها احتمال عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، ستظل مطروحة للنقاش خلال المحادثات المستقبلية مع التكتل، وذلك عقب توصل رئيس الوزراء آندي بيرنام إلى اتفاقات مع بروكسل بشأن التجارة وتنقل الشباب.

ونسبت صحيفة الجارديان إلى ميليباند قوله إن بيرنام سيجري خلال العام المقبل مناقشات غير رسمية مع القادة الأوروبيين لاستكشاف الخطوات التالية في مسار العلاقات بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الحكومة ستدرس فوائد وتكاليف مختلف الخيارات. وأضاف أن الاتفاقات التي أُعلنت هذا الأسبوع تمثل أقصى ما يمكن تحقيقه قبل الانتخابات العامة المقبلة.

وتشمل الاتفاقات الجديدة توحيد المعايير المتعلقة بالأغذية والمشروبات، والتعاون في نظام تداول الانبعاثات، وإطلاق برنامج لتنقل الشباب يتيح لنحو 100 ألف شاب بريطاني الإقامة والعمل والدراسة والسفر في دول الاتحاد الأوروبي، مع منح الأوروبيين فرصًا مماثلة في المملكة المتحدة. وقال بيرنام إن الاتفاقات ستسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.5%، بما يعادل 17 مليار جنيه إسترليني.

وأكد ميليباند أن حكومة حزب العمال لا تزال ملتزمة بالخطوط الحمراء التي حددها برنامجها الانتخابي، والتي تستبعد العودة إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي الأوروبي، وكذلك حرية التنقل، لكنه أشار إلى أن الظروف العالمية تغيرت بصورة كبيرة منذ استفتاء عام 2016. ومن المقرر أن يعرض بورنهام، قبل عيد الميلاد، خطته العشرية التي ستتناول سبل تعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات المقبلة، على أن تسبق ذلك مناقشات غير رسمية مع بروكسل قبل القمة البريطانية الأوروبية المقررة العام المقبل.

وفيما أكد ميليباند أن اتفاقات تصدير الأغذية والطاقة وتنقل الشباب ستدخل حيز التنفيذ في عام 2028، رغم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجامعية التي يدفعها الطلاب الأوروبيون في الجامعات البريطانية، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن ثقتها في إمكانية التوصل إلى حل لهذه المسألة. ووصف بيرنام الاتفاقات بأنها "يوم جيد لبريطانيا وأوروبا"، فيما قالت وزيرة البيئة أنجيلا إيجل إنها ستفتح أسواقًا جديدة أمام المزارعين البريطانيين وتقلل تكاليف وإجراءات التجارة عبر الحدود.

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