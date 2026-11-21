أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة تعكس قراءة دقيقة لحجم التحديات التي يواجهها العالم، خاصة القارة الإفريقية التي باتت تتحمل نصيبًا مضاعفًا من تداعيات المشهد الدولي المضطرب، سواء نتيجة النزاعات والأزمات الداخلية التي تهدد السلم والاستقرار وتقوض مسارات التنمية، أو بسبب انعكاسات الصراعات الدولية التي تفرض ضغوطًا متزايدة على اقتصاداتها، من ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد، وتفاقم أعباء الديون.

تعزيز فرص الحوار والتفاهم

وأشار فرج، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعامل مع أزمات القارة والمنطقة برؤية استراتيجية متوازنة تقوم على الحكمة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بعيدًا عن التصعيد، مؤكدًا أن التحركات المصرية على مدار السنوات الثلاث الماضية نجحت في تحقيق نتائج مهمة في تهدئة العديد من بؤر العنف والتوتر، وتعزيز فرص الحوار والتفاهم، وهو ما يعكس مكانة القاهرة باعتبارها طرفًا محوريًا في معادلة الاستقرار الإقليمي، ونقطة ارتكاز رئيسية في جهود تسوية الأزمات، لافتًا إلى أن مصر تواصل تحركاتها انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها الإقليمي، لتظل دائمًا حاضرة في مسارات الحل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن رؤية الرئيس السيسي بشأن إدارة القواسم العالمية المشتركة تنطلق من ضرورة تبني مقاربة متكاملة تضع التنمية في قلب الأولويات، وتمنح الدول النامية فرصة حقيقية، من خلال التزام جماعي بالقضاء على الفقر، وتقليص فجوات عدم المساواة، بما يتطلب إصلاحًا جادًا للنظام المالي الدولي، يضمن إتاحة التمويل التنموي طويل الأجل بتكلفة ميسرة، ويخفف من أعباء الديون التي تعرقل قدرة الدول على تنفيذ خططها التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد فرج فتحي، على أن بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، سواء في إفريقيا أو المنطقة العربية، لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل ضرورة ملحة ومسؤولية دولية مشتركة، تتطلب تحركًا جادًا وتضافرًا حقيقيًا من المجتمع الدولي لتوفير الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني للدول المتضررة، بما يضمن استعادة الاستقرار، وإعادة بناء المؤسسات، وتهيئة بيئة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السلام الحقيقي لا يتحقق فقط بوقف الصراعات، وإنما ببناء مقومات الحياة والاستقرار وصناعة مستقبل أكثر أمنًا للشعوب .