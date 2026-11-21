افتتح د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ٢١ نوفمبر، جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المشاركين في المنتدى.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن المشاركين اطلعوا على التجربة التفاعلية التي تستعرض جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في دعم الدول الأفريقية، من خلال برامج بناء القدرات ونقل الخبرات وتعزيز التعاون الفني والتنموي في مختلف المجالات، بما يعكس حرص مصر على دعم أولويات التنمية في القارة الأفريقية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب.

وأكد الوزير عبد العاطي أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تمثل إحدى الأدوات الرئيسية للدبلوماسية التنموية المصرية، وتجسد التزام مصر بدعم أشقائها الأفارقة من خلال تقديم الخبرات الفنية وبناء القدرات الوطنية، مشدداً على أهمية تكثيف الشراكات التنموية وتبادل الخبرات في إطار من الملكية الأفريقية، وبما يسهم في تعزيز الترابط بين السلم والأمن والتنمية المستدامة، وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو الاستقرار والازدهار.