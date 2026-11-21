أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحرك بشكل إيجابي بشأن الملفات المتعلقة بتأشيرات دخول المواطنين الليبيين إلى مصر وإقاماتهم، ووضع الطلاب الليبيين، وإجراءات دخولهم عبر المعابر الحدودية، تمثل رسالة مهمة تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين الشعبين المصري والليبي، وحرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز أواصر التعاون والتقارب بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أهمية استقبال الرئيس السيسي لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، لافتا إلى أن الزيارة تحمل أهمية سياسية ودبلوماسية كبيرة، وتجسد أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وطرابلس بشأن القضايا المشتركة، وفي مقدمتها دعم استقرار ليبيا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.

وأوضح النائب محمد سليم، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن التعامل الإيجابي مع الملفات القنصلية التي طرحها الجانب الليبي دلالة على إدراك الدولة المصرية لأهمية البعد الإنساني والاجتماعي في العلاقات الثنائية، خاصة أن هناك روابط ممتدة بين الشعبين، ومصالح مشتركة تشمل مجالات التعليم والعمل والتجارة والاستثمار، بجانب الروابط الأسرية والاجتماعية التي تجمع المواطنين في البلدين.

وقال إن الاتفاق على التنسيق بين وزارتي الداخلية في مصر وليبيا لحلحلة هذه الملفات في أقرب وقت يمثل خطوة مهمة نحو تيسير الإجراءات أمام المواطنين الليبيين، وتوفير بيئة أكثر سهولة واستقرارا للطلاب والمقيمين، بما يعزز الثقة المتبادلة ويدعم العلاقات الشعبية إلى جانب العلاقات الرسمية.

وأضاف النائب محمد سليم، أن أهمية زيارة الدبيبة لا تقتصر على مناقشة الملفات القنصلية، وإنما تمتد إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لا سيما في قطاعات الطاقة وإعادة الإعمار والتجارة، وهي قطاعات تمتلك فرصا واسعة للتعاون المشترك، بما يحقق مصالح الشعبين ويدعم جهود التنمية في ليبيا.