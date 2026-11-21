أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعاون والعمل المشترك يمثلان خيارا مصيريا لا يمكن التراجع عنه، وضرورة تفرضها طبيعة العالم والظروف الدولية الراهنة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالنسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، إن أوجه القصور القائمة في منظومة العمل متعدد الأطراف لا ينبغي أن تكون مبررا للتخلي عنها، وإنما يجب أن تمثل دافعا قويا لإصلاحها وتجديدها على أسس أكثر عدالة وتوازنا.

وأضاف أن مواجهة التحديات والاضطرابات التي يشهدها العالم تتطلب تعزيز التعاون بين الدول، وتضافر الجهود الدولية من أجل دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.