قال الرئيس السيسي، إن التعاون والعمل المشترك في القارة الأفريقية خيار مصيري لا يمكن التراجع عنه وضرورة تفرضها طبيعة عالمنا.

ولفت خلال كلمته بفعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين إلى أن قارتنا الأفريقية يجب أن تكون شريكا أصيلا وفاعلا في صياغة قواعد النظام الدولي لا مجرد متلق لها

وأوضح أن رؤية أفريقيا لإدارة القواسم العالمية المشتركة يجب أن تنطلق من تصور يضع التنمية في صميم أولوياته.

وشدد على أن بناء السلام وإعادة الإعمار بعد النزاعات يمثل أولوية ملحة لا تحتمل التأجيل ومسؤولية مشتركة لا تقبل التنصل.

واسترسل: أؤكد ثقتي في أن قارتنا الأفريقية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والإسهام بفاعلية فى رسم ملامح المستقبل.