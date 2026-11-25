تنفي وزارة النقل ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان " وزارة النقل : كابل كهربائي سقط على السيارات قبل الاحتراق "وذلك بشأن حادث حريق سيارات الطريق الدائري

وتؤكد الوزارة أن هذه التصريحات عارية تمامًا من الصحة، وأنها لم تصدر أي بيانات أو تصريحات بشأن أسباب الحادث وملابساته، والتي تخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة، احترامًا لسير التحقيقات وما ستسفر عنه من نتائج.

وتهيب وزارة النقل بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره وتداوله، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أخبار أو تصريحات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام.



وتتقدم وزارة النقل بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.