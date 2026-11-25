نعت جمعية مهندسي الطائرات المصرية ضحايا حادث الحريق المروع الذي وقع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وأعربت المهندسة أماني النجار، رئيس الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، عن خالص التعازي والمواساة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى أسر ضحايا الحادث، سائلين الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما تتمنى الجمعية الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، على لسان متحدثها الرسمي الدكتور حسام عبدالغفار، الحصيلة النهائية لحادث الحريق، والتي أسفرت عن مصرع 31 شخصًا وإصابة 21 آخرين.