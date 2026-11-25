حظي حادث الحريق الذي اندلع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة باهتمام وسائل الإعلام الدولية، التي تابعت تداعيات الحادث وحجم الخسائر البشرية والمادية، مع تركيز على ملابساته وتأثيره على حركة المرور وسلامة المواطنين، في ظل حالة الاستنفار التي صاحبت التعامل مع الحريق.

وجاءت وكالة «رويترز» وشبكة «CNN» الأمريكية ضمن أبرز المؤسسات الإعلامية التي تابعت الواقعة، في إطار اهتمام الصحافة العالمية بالحوادث الكبرى التي تشهدها مصر، خاصة تلك التي تسفر عن سقوط ضحايا وتستدعي تدخل أجهزة الحماية المدنية والإسعاف والسلطات المعنية.

تغطية خاصة

وأفردت «رويترز» تغطية خاصة للحادث، مشيرة إلى أن شاحنة تحمل مواد بترولية انقلبت واشتعلت بها النيران على الطريق الدائري، ما أسفر عن وفاة 30 شخصا وإصابة 15 آخرين، وفقا لأحدث الأرقام التي نقلتها عن وزارة الصحة المصرية. كما سلطت الوكالة الضوء على الأهمية المرورية للطريق الدائري باعتباره شريانا رئيسيا يربط محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.



تفاصيل الحادث على CNN



من جانبها، نشرت شبكة «CNN» تقريرا عن الحادث تحت عنوان تناول سقوط عشرات القتلى والمصابين في حريق شاحنة وقود بالقرب من القاهرة، موضحة أن الحريق اندلع أعلى النفق العاشر بمنطقة الوراق، وأن 39 سيارة إسعاف شاركت في نقل المصابين إلى ثلاثة مستشفيات، بحسب وزارة الصحة المصرية.

وأشار التقرير إلى أن وزارة البترول أوضحت أن الشاحنة المملوكة لشركة خاصة انحرفت عن الطريق واصطدمت قبل انفجارها، فيما استعرضت الشبكة مشاهد النيران الكثيفة التي التهمت عددا من السيارات على الطريق.



الخسائر البشرية



وامتدت التغطية إلى وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، التي وصفت الحادث بأنه حريق ضخم على أحد الطرق الرئيسية المحيطة بالقاهرة، مشيرة إلى احتراق أكثر من 24 سيارة ودراجة نارية، واستمرار جهود التعرف على هوية بعض الضحايا من خلال فحوص الحمض النووي.

كما تناولت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية الواقعة، مركزة على حجم الخسائر البشرية والتحديات المرتبطة بسلامة الطرق في مصر

ملف السلامة المرورية في مصر



وتطرّقت التغطيات الدولية إلى ملف السلامة المرورية في مصر، بما يشمل السرعة الزائدة، وضعف الالتزام بقواعد المرور، وحالة بعض الطرق، باعتبارها عوامل ترتبط بحوادث الطرق، مع الإشارة إلى التوسع المصري في إنشاء الطرق والمحاور والكباري خلال السنوات الأخيرة.

وتعكس هذه التغطية حجم الاهتمام الدولي بالحادث، الذي تحول من واقعة محلية إلى خبر رئيسي في وسائل إعلام عالمية، نظرا لعدد الضحايا وطبيعة الحريق واتساع نطاق تأثيره.