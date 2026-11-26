كشف الإعلامي أحمد موسى عن الحصر النهائي لضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 31 حالة، فيما بلغ عدد المصابين 21 شخصًا.

وكتب أحمد موسى، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «الحصر النهائي لضحايا كارثة دائري الوراق 31 حالة وفاة، و21 مصابًا. خالص العزاء لأسر الضحايا، ودعواتنا للمتوفين بالرحمة والمغفرة، وبالشفاء العاجل للمصابين. كارثة أبكت الشعب المصري».

وأضاف: «النيابة العامة تتولى التحقيقات وستعلن تفاصيل ما حدث ومن المتسبب في تلك الكارثة التي تسببت في فقدان هذا العدد من أبناء الوطن، رحمهم الله».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات الأولية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتتولى النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث، للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتحديد المسؤوليات، وكشف تفاصيل الواقعة والمتسبب فيها.