حرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي ومنتخب مصر، على نعي ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر المتوفين، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكتب محمد صلاح، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالص العزاء لأسر ضحايا حادث دائري الوراق وأمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.