أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن حادث احتراق سيارة الوقود أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق أسفر عن وقوع 30 حالة وفاة و16 مصابًا، موضحًا أن الإصابات تنوعت بين حروق متفرقة وحالات اختناق.

تلقي الرعاية الطبية اللازمة

وأضاف وزير الصحة والسكان خلال تصريحات تليفزيونية أن نسب الحروق بين المصابين تراوحت من 30% إلى 40%، ووصلت إلى 70% و80% في بعض الحالات، مشيرًا إلى أن المصابين جرى توزيعهم على المستشفيات المحيطة بموقع الحادث لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقدم عبدالغفار خالص العزاء لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.