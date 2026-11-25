ارتفعت عمليات البحث عن وظائف مصر للطيران2026 بعد إعلان الشركة عن إتاحة عدد من الوظائف بالتخصصات المختلفة، حيث يستمر التقديم حتى يوم 6 ديسمبر2026 وفقاً للشروط المطلوبة للتقديم في وظائف مصر للطيران.

الشروط العامة للتقديم في وظائف مصر للطيران

وضعت الشركة مجموعة من الشروط والضوابط العامة التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، وتشمل:

- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا في بداية موعد قبول الطلبات.

- الموافقة على العمل بنظام النوبات وفقًا لطبيعة الوظيفة.

- تحديد الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

- اجتياز جميع الاختبارات المقررة للوظيفة.

- يتحمل المتقدم تكلفة الاختبارات التي يخضع لها.

التخصصات المطلوبة في مصر للطيران

حددت شركة مصر للطيران عددًا من التخصصات المطلوبة للعمل في شركاتها التابعة، وجاءت المؤهلات والشروط الخاصة بكل وظيفة كالتالي:

1- أخصائي تغذية (شركة الخدمات الطبية – إعلان رقم 41)

- الحصول على بكالوريوس الاقتصاد المنزلي، قسم التغذية وعلوم الأطعمة «تغذية علاجية».

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- أن يكون المتقدم من أبناء القاهرة الكبرى أو المقيمين بها إقامة دائمة.

2- مهندس طيران (أكاديمية التدريب – إعلان رقم 42)

- الحصول على بكالوريوس الهندسة في تخصصات الطيران والفضاء أو ميكانيكا القوى أو الميكاترونكس.

- ألا يقل التقدير العام عن جيد.

- القيد بنقابة المهندسين.

- إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي إجادة تامة.

- الوظيفة متاحة للذكور من أبناء القاهرة الكبرى.

3- سائق (الشحن الجوي بمطار الإسكندرية – إعلان رقم 39)

- الحصول على الشهادة الإعدادية على الأقل.

- امتلاك رخصة قيادة مهنية من الدرجة الأولى أو الثانية.

- الوظيفة متاحة للذكور من أبناء الإسكندرية والمقيمين بها إقامة دائمة.

4- فنيون بمطار شرم الشيخ الدولي (الخدمات الأرضية – إعلان رقم 40)

تتضمن الوظائف الفنية المطلوبة بمطار شرم الشيخ الدولي التخصصات التالية:

- فني استقبال وترحيل طائرات: الحصول على مؤهل متوسط على الأقل.

- فني ميكانيكا: امتلاك رخصة قيادة مهنية من الدرجة الثانية على الأقل.

- فني أجهزة: الحصول على مؤهل فني مناسب للتخصص المطلوب.

وتقتصر الوظائف الفنية بمطار شرم الشيخ على الذكور، مع تقديم تعهد بعدم طلب النقل خارج محطة العمل.



رابط التقديم في وظائف مصر للطيران 2026

وأتاحت الشركة التقديم على الوظائف الجديدة إلكترونيًا فقط، من خلال بوابة التوظيف الرسمية لمصر للطيران ، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى 6 ديسمبر 2026، ويمكن للراغبين في الالتحاق بالوظائف الاطلاع على التفاصيل وتسجيل طلباتهم عبر الرابط التالي هنـــــــــــــــا .

ومن المقرر تسليم صور ضوئية من مستندات التعيين بعد الاطلاع على أصولها، في الموعد الذي تحدده الشركة عقب انتهاء فترة التقديم، وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.