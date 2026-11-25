يستعد السائق الفنلندي كالي روفانبيرا للعودة إلى منافسات بطولة العالم للراليات WRC خلال موسم 2027، بعد فترة ابتعاد عن المنافسات، وسط توقعات بأن يشهد الموسم المقبل تغييرات كبيرة في موازين القوى، مع دخول جيل جديد بالكامل من سيارات فئة رالي 1، وتطبيق لوائح فنية مختلفة عن السنوات الماضية.

ويعود بطل العالم مرتين إلى البطولة من خلال برنامج مشاركة جزئي مع فريق تويوتا، خلف مقود سيارة GR Yaris الجديدة المخصصة لموسم 2027، في خطوة تمثل عودته إلى سباقات الراليات بعد عام من الابتعاد، شهد أيضا تغييرا في خططه المتعلقة بالانتقال إلى سباقات المقعد الأحادي ضمن بطولة سوبر فورمولا اليابانية، بسبب تعرضه لمشكلة صحية.

ويرى روفانبيرا، البالغ من العمر 26 عاما، أن اللوائح الجديدة ستفرض تحديا مختلفا على جميع السائقين، حتى أصحاب الخبرات الكبيرة، خاصة أن السيارات المقبلة ستختلف بصورة واضحة عن تلك التي قادها لتحقيق لقبي بطولة العالم عامي 2022 و2023.

وتشير المواصفات الجديدة إلى اعتماد سيارات بقوة تصل إلى 300 حصان، مع تطبيق سقف محدد للتكاليف، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الأداء مقارنة بالجيل السابق من سيارات رالي 1، لتصبح قدراتها أقرب بصورة نسبية إلى سيارات فئة رالي 2 الحالية.

وقال روفانبيرا إن التغييرات الفنية الكبيرة ستجعل جميع السائقين أمام نقطة بداية جديدة، موضحا أن اختلاف اللوائح قد يمنح أفضلية لبعض أساليب القيادة دون غيرها، ولذلك يصعب تحديد هوية السائقين الأكثر قدرة على المنافسة قبل خوض الاختبارات والسباقات الفعلية.

وأضاف أن شعوره خلف مقود السيارة الجديدة كان إيجابيا إلى حد كبير، مشيرا إلى أنه يتعامل مع عملية التطوير بعقلية مختلفة، دون محاولة إجراء مقارنات مباشرة مع السيارة السابقة، لأن الهدف الأساسي يتمثل في فهم قدرات الطراز الجديد والعمل على تحسين أدائه.

وتأتي عودة السائق الفنلندي في وقت يستعد فيه فريق تويوتا للاستفادة من خبرات الإستوني أوت تاناك، بطل العالم لعام 2019، الذي تولى مهمة تطوير سيارة 2027 خلال العام الحالي، قبل الاتفاق على مشاركته مع الفريق في الموسم المقبل ببرنامج كامل.

ويعد تاناك من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، نظرا لخبرته المبكرة في التعامل مع السيارة الجديدة، مقارنة ببعض السائقين الذين بدأوا الاختبارات في توقيت متأخر نسبيا.

ورغم إمكانية الاستفادة من خبرات زميله، أكد روفانبيرا أنه يفضل الاعتماد على عمله وفريقه للوصول إلى أفضل إعدادات ممكنة، معتبرا أن التعاون الفني داخل تويوتا يمثل أحد أهم أسباب نجاح الفريق خلال السنوات الماضية.

ولم يكشف الفريق حتى الان عن التفاصيل النهائية لبرنامج مشاركات روفانبيرا الجزئي في بطولة العالم للراليات خلال موسم 2027.