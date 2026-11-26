نعى الفنان عمرو يوسف ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، معربًا عن حزنه الشديد، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حادث الوراق

وكتب عمرو يوسف: «إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله أرواح الضحايا، وغفر لهم، وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يتجاوز عنهم في جنات النعيم».

واختتم الفنان دعاءه قائلًا: «حفظ الله بلدنا وأهلنا من كل سوء ومكروه.. اللهم آمين».

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.