كشفت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء عن آخر مستجدات حالتها الصحية، بعد الأزمة المرضية التي مرت بها خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في معاناتها من مشكلات عصبية أثرت بشكل كبير على قدرتها على الحركة وممارسة حياتها بصورة طبيعية، مؤكدة أنها بدأت تتجاوز المرحلة الصعبة، ودخلت حاليًا مرحلة التعافي، وسط تحسن ملحوظ في حالتها الصحية.

وأوضحت إنجي علاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن حالة العصب السابع لديها شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساعدها على استعادة جزء من قدرتها على ممارسة حياتها اليومية، مشيرة إلى أن المشكلة الأكبر التي واجهتها خلال رحلتها المرضية كانت مرتبطة بالعصب الثامن، نظرًا لتأثيره على مجموعة من الوظائف العصبية، وهو ما تسبب لها في اضطرابات بالتوازن والتركيز.

وأضافت أنها لا تزال تعاني من بعض التأثيرات الناتجة عن الأزمة الصحية، خاصة فيما يتعلق بالتوازن والقدرة على التركيز، لكنها تشعر بتحسن واضح مقارنة بالفترة الأولى من المرض، التي كانت من أصعب المراحل التي مرت بها، حيث لم تكن قادرة على مغادرة سريرها أو التحرك بشكل طبيعي.

وحرصت إنجي علاء على طمأنة جمهورها ومحبيها بشأن حالتها الصحية، مؤكدة أنها أصبحت أفضل بكثير، وأنها تحاول تجاوز آثار المرض تدريجيًا، قائلة: «أنا حاليًا في فترة التعافي، والحمد لله بقيت أحسن من الأول بكتير، الأول مكنتش بقوم من على السرير خالص، والحمد لله على كل حال».

إنجي علاء تكشف موعد عرض مسلسل الراكون

وعلى الصعيد الفني، تحدثت إنجي علاء عن آخر تطورات مسلسلها الجديد «الراكون»، الذي تنتظره شريحة كبيرة من الجمهور، خاصة بعد فترة طويلة من التحضير والكتابة، موضحة أن العمل تقرر تأجيله، وأصبح عام 2027 موعدًا مبدئيًا لعرضه، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب التأجيل أو الموعد النهائي لبدء التصوير.

وأكدت أن المسلسل استغرق منها نحو عامين ونصف العام في الكتابة والتحضير، حتى أصبح السيناريو جاهزًا، مشيرة إلى أن العمل يمر حاليًا بمرحلة الترتيبات الإنتاجية، ومن المقرر أن تبدأ التحضيرات الخاصة به بعد شهر رمضان، تمهيدًا لاستكمال خطوات تنفيذه.

ويعد «الراكون» من الأعمال التي تحظى باهتمام الجمهور، في ظل ترقب الكشف عن تفاصيله الكاملة وأسماء المشاركين فيه، خاصة أن إنجي علاء اعتادت تقديم أعمال تعتمد على التشويق والإثارة، وهو ما يجعل المسلسل من المشروعات الفنية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

هل تتعاون إنجي علاء مجددًا مع يوسف الشريف؟

كما كشفت إنجي علاء عن موقفها من إمكانية التعاون الفني مرة أخرى مع الفنان يوسف الشريف، طليقها، مؤكدة أن فكرة اجتماعهما في عمل فني جديد تظل واردة إذا توافرت الظروف المناسبة، مشيرة إلى أن العلاقة المهنية التي جمعتهما امتدت لسنوات طويلة، وشهدت العديد من النجاحات الفنية.

وقالت إنجي علاء في هذا الشأن: «طبعًا ممكن لو الظروف سمحت إن إحنا نجتمع مع بعض، إحنا اشتغلنا مع بعض 15 سنة، وحققنا نجاحات كتيرة وعشرة كبيرة».

وتعكس تصريحاتها انفتاحها على فكرة التعاون مجددًا مع يوسف الشريف، خاصة بعد سنوات من العمل المشترك الذي قدما خلالها عددًا من المشروعات الفنية التي حققت صدى واسعًا لدى الجمهور، دون أن تكشف عن وجود اتفاق فعلي بشأن عمل جديد يجمعهما خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال إنجي علاء الفنية

يذكر أن مسلسل «كوفيد 25» يعد آخر الأعمال الفنية التي ارتبط اسم إنجي علاء بها، وعُرض عام 2021، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وشارك في بطولته الفنان يوسف الشريف، إلى جانب أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وميرنا نور الدين، وعدد آخر من الفنانين.

ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي حول انتشار فيروس خطير خلال عام 2025، يتسبب في تحولات خطيرة لدى المصابين، ويدفعهم إلى مهاجمة البشر، بينما يخوض بطل العمل رحلة لكشف حقيقة الفيروس والجهات التي تقف وراء انتشاره، وسط سلسلة من الأحداث المتلاحقة والمواقف التي تجمع بين الغموض والإثارة.

وبين تطورات حالتها الصحية واستعداداتها للعودة إلى النشاط الفني، تترقب إنجي علاء استكمال خطوات مسلسل «الراكون»، بالتزامن مع مواصلة رحلة التعافي، وسط دعم جمهورها وانتظار عودتها بأعمال جديدة خلال المرحلة المقبلة.