أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق يفرض ضرورة إعادة النظر في منظومة تنظيم حركة سيارات نقل المواد البترولية والمواد الخطرة، وتطبيق إجراءات أكثر صرامة لضمان سلامة المواطنين وحماية مستخدمي الطرق.

وطالب الحمامصي في بيان صحفي له اليوم بأن تتولى الجهات المختصة تنظيم حركة مركبات نقل المواد البترولية، من خلال تحديد المواعيد والمسارات المسموح بالسير عليها، مع حظر تحركها خلال ساعات الذروة على الطرق والمحاور التي تحددها الجهات المعنية، بما يحقق السلامة المرورية ويحافظ في الوقت نفسه على انتظام إمدادات المواد البترولية.

مقترح برلماني لتطوير منظومة أمان شاحنات النقل الثقيل

وأشار الحمامصي إلى أنه سبق وتقدم باقتراح برغبة رسمي إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تعزيز منظومة السلامة والرقابة على شاحنات النقل الثقيل، بالاستفادة من أحدث التكنولوجيات وأنظمة الأمان العالمية، للحد من الحوادث ورفع مستويات السلامة على الطرق.

وأوضح أن تكرار حوادث النقل والطرق يفرض ضرورة الانتقال من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى بناء منظومة وقائية تستهدف رصد المخاطر ومنعها قبل أن تتحول إلى كوارث، مؤكدًا أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تكون أولوية أساسية في تطوير قطاع النقل.

أنظمة ذكية لمنع التصادم ومراقبة سائقي الشاحنات

ويتضمن المقترح إلزام شاحنات النقل الثقيل، بصورة تدريجية، بتركيب مجموعة من أنظمة السلامة الحديثة، تشمل أنظمة التحذير من التصادم والفرملة التلقائية، وأنظمة كشف النعاس والإرهاق لدى السائقين، وأجهزة تثبيت ومراقبة السرعة، إلى جانب أنظمة التتبع والرقابة الرقمية التي تتيح متابعة حركة الشاحنات ورصد المخالفات بصورة أكثر فاعلية.

كما يتضمن وضع جدول زمني تدريجي لتطبيق هذه الاشتراطات، يراعي أوضاع الشاحنات العاملة حاليًا، ويحقق التوازن بين رفع معايير السلامة والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وحركة نقل البضائع.

الرقابة الذكية ضرورة وليست رفاهية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التحرك البرلماني يستهدف تفعيل الاختصاصات القائمة لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، المنشأ بموجب القانون رقم 73 لسنة 2019، وتطوير أدوات الرقابة والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن متابعة المركبات وسلوك السائقين ومعدلات السرعة وساعات القيادة.

واكد الحمامصي على أن المطلوب هو بناء منظومة نقل أكثر أمانًا تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والرقابة المستمرة والتدخل الوقائي والمحاسبة، مشيرًا إلى أن سلامة المواطنين لا يجب أن تكون محل مساومة، وأن تكلفة الوقاية من الحوادث تظل أقل بكثير من ثمن الأرواح التي نفقدها نتيجة غياب إجراءات السلامة.