رد الكاتب الصحفي أكرم السعدني على رسالة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، التي وجهها إليه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مؤكدًا عدم حمله أي مشاعر سلبية تجاه أي شخص، ومتمنيًا له الشفاء العاجل.

وكتب أكرم السعدني عبر حسابه على «فيسبوك»: «وأنا لا أستطيع أن أحمل لأي شخص أي مشاعر سيئة ولله الحمد، أمنياتي الطيبة لك بسرعة الشفاء».

وكان تركي آل الشيخ قد وجه رسالة إلى أكرم السعدني، أكد خلالها عدم وجود أي خلافات أو أمور عالقة بينهما، مشيرًا إلى تقديره لوالده الكاتب الراحل محمود السعدني، وعمه الفنان الراحل صلاح السعدني، وما يجمعه بهما من ذكريات وعلاقات طيبة.

وقال تركي آل الشيخ في رسالته: «مساء الخير.. ليس من عادتي التعليق على أشخاص أو أسماء في الفترة الأخيرة.. الأخ الأستاذ أكرم السعدني.. لا يوجد أي تقاطع في أي موضوع سابق بيني وبينك».

وأضاف: «أنا أحب والدك رحمه الله، وله صداقات وثيقة بنا في المملكة العربية السعودية ومهرجان الجنادرية وبرامج تلفزيونية، ويحظى بمحبة واحترام كبيرين عندنا، وأيضًا عمك النجم الكبير صلاح رحمه الله».

واختتم رئيس الهيئة العامة للترفيه رسالته قائلًا: «وبما أنك أردت طي الماضي فأنا نسيته ولا أحمل في قلبي شيئًا.. تحياتي».

ويأتي رد أكرم السعدني ليؤكد تجاوبه مع رسالة تركي آل الشيخ، في ظل تأكيد الطرفين تجاوز أي أمور سابقة، وعدم وجود مشاعر سلبية بينهما.