استقر سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 26-11-2026 على مستوى البنوك.

سعر العملات الأجنبية

شهد سعر العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه ثباتا من دون تغيير، اليوم.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 54.77 جنيه للشراء و 54.9 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو 60.08 جنيه للشراء و 60.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 71.75 جنيه للشراء و 71.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 38.47 جنيه للشراء و 38.58 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 8.04 جنيه للشراء و 8.06 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وسجل سعر الكرون النرويجي 5.6 جنيه للشراء و 5.61 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وبلغ سعر الكرون السويدي 5.36 جنيه للشراء و 5.38 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري 65.6 جنيه للشراء و 65.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 36.31 جنيه للشراء و 36.41 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.