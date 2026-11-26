أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار (9.67) نقاط، ليصل إلى مستوى (9923.65) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (2.4) مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، (148) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (145) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (115) شركة.

وكانت أسهم شركات الخليج العامة، وأسيج، وسلامة، وأنابيب، وأرماح، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مكة، وطيبة، وأسترا الصناعية، والأسماك، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين (9.75%) و(3.70%)

فيما كانت أسهم شركات مهارة، وأمريكانا، وأديس، وأنابيب، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات رؤوم، والراجحي، وأرامكو السعودية، ورسن، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (255.14) نقطة، ليصل إلى مستوى (21080.50) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (99) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (4.4) ملايين سهم.