اعتذر حماد السيد عن عدم الانضمام إلى الجهاز الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة سامي قمصان قبل أن يبدأ مهام عمله مع الفريق.

حماد السيد يعتذر عن الانضمام لجهاز الأهلي

وبذلك لن يتواجد حماد السيد ضمن الجهاز المعاون لـ سامي قمصان خلال المرحلة الحالية.

أعلن النادي الأهلي رحيل المغربي الحسين عموتة عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، عقب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، ليقرر النادي إسناد المهمة إلى سامي قمصان، المدير الفني السابق للمقاولون العرب، ليتولى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، في إطار التحركات لإعادة ترتيب الأوضاع الفنية واستعادة مسيرة الانتصارات.