أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المستثمرين الأتراك العاملين في مصر، وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة تدعم خطط التوسع والإنتاج والتصدير، مشيرا إلى العمل على إنشاء منصة رقمية موحدة للكيانات الاقتصادية تدمج الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء الأنشطة الاقتصادية وممارستها في منظومة متكاملة، ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلي عدد من الشركات التركية العاملة في مصر، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، لبحث فرص التوسع في الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة، واستعراض مستجدات الإصلاحات في منظومتي الاستثمار والتجارة، والبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، وإطلاق المختبر التنظيمي للتجارة الخارجية.

وأكد فريد أن التواصل المنتظم والمباشر مع مجتمع الأعمال يمثل نهجا ثابتا للوزارة، بهدف إطلاع المستثمرين على مستجدات الإصلاحات وإشراكهم في صياغة السياسات الاستثمارية والتجارية، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية لمتطلبات الشركات ويدعم زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خطط لإنشاء مناطق حرة عامة ومناطق استثمارية جديدة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، مع إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الراغبين في التوسع للتعرف على الفرص المتاحة وحجز الأراضي المناسبة لإقامة مشروعاتهم، ودراسة تقديم مزايا تفضيلية وفقا للضوابط المنظمة وطبيعة الاستثمارات.

وشهد اللقاء مشاركة ممثلي شركات «بولاريس» لتطوير المناطق الصناعية، و«بيكو» للأجهزة المنزلية، و«جيد بوني» و«ألبين» لتصنيع الملابس الرياضية لصالح كبرى العلامات التجارية العالمية، و«أوراجلو جلوبال»، ومجموعة «شراباتي» لأقمشة الدينيم، و«دالسان» المقرر افتتاح مشروعها في يناير 2027، و«موتلو» العاملة في إنتاج المكرونة، و«سراي» للحلويات والأغذية الخفيفة.

ومن جانبهم، أكد ممثلو الشركات التركية أن مصر تمتلك مقومات استراتيجية وفرصا استثمارية وتجارية كبيرة تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لصناعة المنسوجات والملابس والتصدير إلى الأسواق العالمية، مشيدين بالفرص التي تتيحها السوق المصرية لتعزيز تنافسية الصناعة وزيادة الصادرات.

واستعرض ممثلو الشركات تجاربهم الاستثمارية وخططهم التوسعية في مصر، مؤكدين أهمية استمرار عقد اللقاءات الدورية مع الوزارة لما تمثله من فرصة للحوار المباشر وتبادل الرؤى بشأن تطوير بيئة الاستثمار وتذليل التحديات التي تواجه الشركات.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار هذه اللقاءات باعتبارها منصة للحوار المفتوح مع مجتمع الأعمال، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم التوسع في الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.