قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، إن الحالات المصابة جراء حادث الحريق الذي وقع أعلى الطريق الدائري بنطاق منطقة الوراق، تتلقى العلاج في المستشفيات، موضحاً أن معظم الحالات مطمئنة ومستقرة، وتحصل على الرعاية الطبية على أعلى مستوى.

وأضاف في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أنّه اطمأن اليوم، برفقة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، على الحالة الصحية للمصابين خلال جولة بالمستشفيات، شملت مستشفيي إمبابة والوراق، مؤكداً جاهزية المستشفيات من حيث الأطقم الطبية والتجهيزات والأدوية، وأن الأولوية تتمثل في متابعة الحالة الصحية للمصابين وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وأوضح محافظ الجيزة أن التعرف على جثامين المتوفين من الملفات التي شغلت الرأي العام، مشيراً إلى أنه يجري، بالتنسيق مع النيابة العامة، أخذ عينات من أقارب الضحايا من الدرجة الأولى، وتوجيههم إلى النيابة الكلية بشارع السودان للحصول على الخطابات والمخاطبات اللازمة، ثم التوجه إلى مشرحة زينهم لإجراء تحاليل الحمض النووي DNA.

ولفت، إلى أن فحوصات الحمض النووي تستغرق بعض الوقت، لكن من المتوقع أن تبدأ الجهات المعنية خلال ساعات في إبلاغ أسر المتوفين بمكان جثامين ذويهم، موضحاً أنه جرى ترقيم الحالات في جميع المستشفيات أمس، وأُخذت منها عينات الحمض النووي، فيما يجري حالياً أخذ عينات من الأسر ومطابقتها مع الجثامين.

وفيما يتعلق بجهود إعادة الحركة المرورية، قال الأنصاري إن أجهزة المحافظة ومختلف أجهزة الدولة واصلت العمل منذ أمس لإعادة فتح الممرات والطريق الدائري ومحور الضبعة، بالتوازي مع التأكد من سلامة الحالة الإنشائية للطرق والمنشآت المحيطة بموقع الحادث.

وذكر، أن فحصاً ظاهرياً أُجري أمس من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق، فيما شهد اليوم إجراء فحص أوسع، شمل أخذ عينات من محور الضبعة والطريق الدائري بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة الهندسية، لافتاً إلى أن نتائج الفحص الظاهري تشير إلى أن الحالة الإنشائية مطمئنة والحالة المرورية قائمة.

وأوضح أن بعض أعمدة الكهرباء وخطوطها تعرضت لأضرار، وتعمل الجهات المعنية على إجراء الإصلاحات اللازمة، مؤكداً رفع جميع آثار الحادث من الموقع، واستمرار أجهزة الدولة في أداء مهامها.

