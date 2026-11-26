شهدت البورصة المصرية أسبوعًا من التراجعات الجماعية خلال تعاملات الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر 2026، بعدما تعرضت معظم المؤشرات لضغوط بيعية دفعتها إلى المنطقة الحمراء، وسط انخفاض ملحوظ في القيمة السوقية وتراجع التداول على الأسهم، رغم اتجاه المستثمرين الأجانب والعرب إلى الشراء بصافي تعاملات إيجابي.

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن فقدان رأس المال السوقي نحو 102.9 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليتراجع بنسبة 2.53%، بالتزامن مع انخفاض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.23%، وسط أداء سلبي لقطاعات المقاولات والطاقة والرعاية الصحية والعقارات.

كم خسرت البورصة المصرية خلال الأسبوع؟

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع بقيمة سوقية بلغت 3.960 تريليون جنيه، مقابل نحو 4.063 تريليون جنيه عند بداية الأسبوع، لتسجل خسائر تقدر بنحو 102.9 مليار جنيه، بنسبة تراجع بلغت 2.53%.

وعلى مستوى المؤشرات، تراجع مؤشر EGX30 الرئيسي بنسبة 2.23%، ليغلق عند 50,311.78 نقطة، بعدما تحرك خلال الأسبوع بين مستوى 49,805.36 نقطة و51,458.04 نقطة.

وامتدت موجة الهبوط إلى مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.54% ليغلق عند 16,886.22 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 3.13% مسجلًا 22,679.37 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 2.16% إلى 62,360.26 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة EGX33 بنسبة 2.08% ليغلق عند 6,088.89 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX35-LV بنسبة 1.87% إلى 5,772.67 نقطة.

وفي المقابل، جاء مؤشر تميز باعتباره الاستثناء الوحيد من موجة التراجع، بعدما ارتفع بنسبة 0.88% ليغلق عند 43,428.93 نقطة، بينما سجل مؤشر سندات الخزانة انخفاضًا بنسبة 0.18% إلى 2,735.68 نقطة.

القطاعات الأكثر تراجعًا في البورصة المصرية

على مستوى القطاعات، لم تتمكن سوى الخدمات المالية غير المصرفية من تحقيق ارتفاع خلال الأسبوع، بنسبة بلغت 0.3%.

في المقابل، تصدر قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية والطاقة والخدمات المساندة قائمة القطاعات الأكثر تراجعًا، بانخفاض بلغ 4.3% لكل منهما.

وجاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المرتبة التالية بتراجع 3.6%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.5%، وقطاع مواد البناء والموارد الأساسية بنسبة 3.4%، بينما انخفض قطاع البنوك بنسبة 3.3%.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق الضغوط البيعية، التي لم تقتصر على الأسهم القيادية، بل امتدت إلى عدد من القطاعات الرئيسية في السوق.

تراجع تداولات الأسهم.. والسندات تستحوذ على السيولة

سجل إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 579.8 مليار جنيه خلال الأسبوع، مقابل 652 مليار جنيه في الأسبوع السابق، بينما بلغت كمية التداول نحو 9.755 مليار ورقة مالية، من خلال تنفيذ قرابة 1.004 مليون عملية.

وأظهرت بيانات التداول اختلافًا واضحًا بين سوق الأسهم وسوق السندات وأذون الخزانة، إذ استحوذت الأسهم المقيدة على 8.63% فقط من إجمالي قيمة التداول، مقابل 91.37% للسندات والأذون.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة، بما يشمل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، نحو 36.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 43.2 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق.

وتشير هذه الأرقام إلى تراجع قيمة التعاملات على الأسهم بالتزامن مع استمرار هيمنة أدوات الدين على النصيب الأكبر من السيولة المتداولة في السوق.

الأجانب والعرب يشترون الأسهم.. والمصريون يتجهون للبيع

شهدت تعاملات المستثمرين على الأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات، اتجاهًا مختلفًا بين فئات المستثمرين، حيث اتجه الأجانب والعرب إلى الشراء، بينما سجل المستثمرون المصريون صافي بيع.

واستحوذ المستثمرون المصريون على 89.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، مقابل 8.4% للأجانب و2.3% للعرب.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 396.1 مليون جنيه، كما حقق المستثمرون العرب صافي شراء بنحو 17.3 مليون جنيه.

في المقابل، سجل المستثمرون المصريون صافي بيع يقترب من 413.4 مليون جنيه.

وباحتساب الصفقات، بلغت حصة المصريين 89.5% من التعاملات، مقابل 8.2% للأجانب و2.2% للعرب، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 393.5 مليون جنيه، والعرب 7.8 مليون جنيه، مقابل صافي بيع للمصريين بلغ 401.3 مليون جنيه.

المصريون يشترون السندات والأذون بقوة

على عكس اتجاهات التداول في الأسهم، شهدت سوق السندات وأذون الخزانة اتجاهًا معاكسًا، حيث سجل المستثمرون المصريون صافي شراء كبيرًا، بينما اتجه الأجانب والعرب إلى البيع.

واستحوذ المصريون على 79.2% من تداولات السندات والأذون، وسجلوا صافي شراء بقيمة 38.1376 مليار جنيه.

بينما بلغت حصة المستثمرين الأجانب 15.9%، مع تسجيل صافي بيع بنحو 32.4877 مليار جنيه، واستحوذ المستثمرون العرب على 5% من التداولات، بصافي بيع بلغ 5.6499 مليار جنيه.

ماذا فعل المستثمرون الأجانب والعرب منذ بداية 2026؟

وعلى مستوى تعاملات المستثمرين منذ بداية العام، استحوذ المصريون على 88.4% من قيمة التداول على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، مقابل 7.7% للأجانب و3.9% للعرب.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بنحو 12.9968 مليار جنيه منذ بداية العام، كما بلغ صافي بيع المستثمرين العرب نحو 10.7278 مليار جنيه.

وتكشف هذه البيانات عن اختلاف اتجاهات الاستثمار خلال الأسبوع محل التقرير مقارنة بالحصيلة التراكمية منذ بداية العام، إذ تحول الأجانب والعرب إلى الشراء في سوق الأسهم خلال الأسبوع، رغم استمرار تسجيلهما صافي بيع تراكمي منذ بداية 2026.

البورصة المصرية بين خسائر القيمة السوقية وتباين تعاملات المستثمرين

تعكس نتائج تعاملات الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر 2026 ثلاثة تطورات رئيسية، أولها تراجع جماعي لمعظم مؤشرات السوق وخسارة أكثر من 100 مليار جنيه من رأس المال السوقي، وثانيها انخفاض قيمة التداول على الأسهم، وثالثها تباين سلوك المستثمرين بين سوق الأسهم وسوق السندات وأذون الخزانة.

ورغم عمليات الشراء التي نفذها المستثمرون الأجانب والعرب في الأسهم خلال الأسبوع، فإنها لم تمنع المؤشرات الرئيسية من تسجيل خسائر، في وقت اتجهت فيه السيولة بصورة أكبر إلى أدوات الدين.

المصدر: التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، مركز معلومات البورصة المصرية، عن الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر 2026.