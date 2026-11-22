قال وائل عنبه، خبير أسواق المال، إن هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء الهبوط الحاد الذي شهدته البورصة المصرية مع بداية تعاملات الأسبوع، موضحًا أن أول هذه الأسباب يتمثل في التراجعات القوية التي سجلتها البورصة الأمريكية يومي الخميس والجمعة الماضيين، والتي امتدت آثارها إلى الأسواق العالمية، في ظل الترابط المالي بين البورصات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّه تاريخيًا، عندما تتعرض البورصة الأمريكية لهبوط قوي، تمتد التراجعات إلى بقية بورصات العالم، بسبب وجود قنوات مالية تربط الأسواق بعضها ببعض، إذ يضطر المستثمر أو المتعامل أو الصندوق إلى البيع في بورصة أخرى لتغطية مراكزه المالية، وهو ما حدث مع تراجع الأسواق الأمريكية.

وأوضح عنبه أن السبب الآخر الذي يعكس حالة القلق في الأسواق يتمثل في ارتفاع مؤشر الخوف في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ نحو أربع سنوات، مشيرًا إلى أن هذا المؤشر يقيس التقلبات المتوقعة مستقبلًا في البورصة، وتتحرك قراءاته بين صفر و20 نقطة في المنطقة الآمنة، حيث يمكن أن يسجل 10 أو 15 أو 18 أو 20 نقطة دون الدخول في مرحلة الخطر.

وأشار إلى أن تجاوز المؤشر مستوى 20 نقطة يعني دخول الأسواق منطقة الخطر، لافتًا إلى أن قراءته وصلت حاليًا إلى 35 نقطة، وهو ما يعكس رؤية سيئة للمستقبل وحالة مرتفعة من القلق بشأن أداء الأسواق.

وعندما علقت الإعلامية لميس الحديدي بأن المؤشر أصبح أقرب إلى «مؤشر الرعب» وليس الخوف، وافقها عنبه، موضحًا أن وصوله إلى 35 نقطة يمثل أعلى مستوى يسجله منذ أربع سنوات، ومشيرًا إلى أن المؤشر لم يصل إلى هذه القراءة منذ عامي 2002 أو 2003، وفقًا لما ذكره خلال المداخلة.

ولفت خبير أسواق المال إلى أن السبب الآخر وراء ارتفاع حالة الخوف يتمثل في توقعات عودة أسعار الفائدة إلى الارتفاع في الولايات المتحدة مرة أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاعها في بقية دول العالم أيضًا، موضحًا أن العلاقة بين أسعار الفائدة والبورصة عكسية؛ فعندما ترتفع الفائدة تتراجع الأسهم، بينما يؤدي انخفاضها إلى صعود الأسهم.

وبذلك ربط عنبه بين التراجعات الحادة في الأسواق الأمريكية وانتقال تأثيرها إلى البورصة المصرية، وارتفاع مؤشر الخوف إلى مستويات تنذر بمزيد من القلق، إلى جانب توقعات زيادة أسعار الفائدة، باعتبارها عوامل تضغط على أداء الأسهم والأسواق المالية.