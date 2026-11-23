أكد مجلس إدارة شركة مدينة مصر أن الموافقة على شراء 18.15 مليون سهم خزينة جديد تعكس الثقة في الأداء المالي وقوة المركز المالي وآفاق النمو المستقبلية، في إطار استراتيجية تستهدف تعظيم حقوق المساهمين وتعزيز القيمة الاستثمارية طويلة الأجل.

وأوضح مجلس الإدارة، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن قرار الشراء جرى اعتماده خلال اجتماعه المنعقد في 22 نوفمبر 2026، ويشمل 18 مليونًا و150 ألف سهم، تمثل نحو 0.85% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

وأشار إلى أن عملية شراء أسهم الخزينة ستتم من خلال السوق المفتوح بالبورصة المصرية، على أن يجري تمويلها بالكامل من الموارد الذاتية للشركة، بما يعكس توجهها نحو الإدارة الفعالة لمواردها المالية.

وأضاف أن القرار يأتي ضمن استراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين النمو التشغيلي والعائد الاستثماري، مع التركيز على تعزيز حقوق المساهمين والمحافظة على استدامة الأداء المالي.

وتعد عمليات شراء أسهم الخزينة إحدى الآليات المستخدمة في إدارة هيكل رأس المال، بما يتيح للشركات المدرجة بالبورصة مرونة في توظيف مواردها المالية وفقًا لخططها الاستثمارية.