شهدت أسعار الدولار في مصر ارتفاعا على مدار تعاملات الأسبوع، وسجل رسميا في البنك المركزي المصري 54.63 جنيه للشراء و54.76 جنيه للبيع.

وخلال السطور التالية نرصد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أعلى سعر للدولار في مصر

سجل الدولار أعلى مستوى له في بنكي نكست وأبوظبي الإسلامي، إذ بلغ 54.73 جنيه للشراء و54.83 جنيه للبيع.

وفي بنك الأهلي الكويتي بلغ 54.65 جنيه للشراء و54.75 جنيه للبيع

أسعار الدولار في البنوك

وتساوي سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) والإسكندرية والمصرف العربي الدولي وقناة السويس والمصرف المتحد وإتش إس بي سي والكويت الوطني والمصري الخليجي والعربي الأفريقي الدولي وبيت التمويل الكويتي والشركة المصرفية العربية الدولية والبركة، إضافة إلى بنكي أبوظبي الأول والتعمير والإسكان، عند 54.63 جنيه للشراء و54.73 جنيه للبيع.

وفي المقابل، جاء سعر الدولار أقل نسبيًا في عدد من البنوك، حيث سجل 54.62 جنيه للشراء و54.72 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني الأهلي. وبلغ سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول وأبوظبي التجاري وبنك فيصل الإسلامي والتنمية الصناعية نحو54.60 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.

أقل سعر لبيع الدولار

بينما بلغ 54.59 جنيه للشراء في العقاري المصري العربي، مقابل 54.69 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار

54.68 جنيه.