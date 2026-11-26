نظم مجمع إعلام الوادي الجديد ندوة إعلامية بعنوان «المشروعات القومية والأمراض البيطرية العابرة للحدود وأثرها على الأمن القومي»، وذلك بقاعة المؤتمرات بمجمع إعلام الوادي الجديد، بمشاركة عدد من الموظفين بمختلف القطاعات، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، وبحضور نخبة من المتخصصين في مجالي الجغرافيا الاقتصادية والطب البيطري.

الوعي القومي.. ضرورة لمواجهة التحديات الراهنة

استهلت اللقاء الإعلامية دعاء سعد، بإدارة إعلام الوادي الجديد، بكلمة افتتاحية أكدت خلالها أهمية تعزيز الوعي القومي لدى المواطنين، باعتباره ركيزة أساسية لحماية مقدرات الدولة ومواجهة التحديات الراهنة، مشيرة إلى ضرورة إدراك الترابط بين القضايا الاقتصادية والصحية والتنموية وأثرها المباشر على الأمن القومي، وأهمية بناء وعي مجتمعي قادر على فهم التحديات والمشاركة الإيجابية في مواجهتها.

الهيئة العامة للاستعلامات.. قضايا الأمن القومي في قلب الحوار المجتمعي

ومن جانبها، أكدت أزهار عبد العزيز محمد، مدير عام إعلام وسط الصعيد، الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للاستعلامات في مناقشة قضايا الأمن القومي من خلال برامجها وفعالياتها الإعلامية، وحرصها على ربط القضايا الاستراتيجية بالقضايا التنموية والمحلية التي تمس حياة المواطنين، بما يسهم في تبسيط المفاهيم، وتصحيح المعلومات، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ الوعي بحجم التحديات والمسؤوليات الوطنية.

المشروعات القومية.. محرك للتنمية وتعزيز قوة الاقتصاد

وتناول الدكتور ياسر عبد الموجود، أستاذ الجغرافيا الاقتصادية بكلية الآداب، دور المشروعات القومية في دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، موضحًا أثرها في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتعزيز الناتج المحلي.

كما استعرض الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية للمشروعات القومية، ودورها في دعم قطاعات الإنتاج المختلفة، وتحقيق التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على مشروعات الطاقة والموارد الطبيعية باعتبارها من روافد تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة.

الأمراض البيطرية العابرة للحدود.. تهديد للأمن الغذائي والصحة العامة

ومن جانبها، تناولت الدكتورة إيمان محمد خضر، مدير إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري، طبيعة الأمراض البيطرية العابرة للحدود وأسباب انتشارها، وما تمثله من تحديات تتجاوز حدود الدول، لتلقي بظلالها على الثروة الحيوانية والإنتاج الغذائي والاستقرار الاقتصادي.

كما ألقت الضوء على الأمراض المشتركة التي تنتقل بين الإنسان والحيوان، ومخاطرها على الصحة العامة، وتأثير انتشار الأمراض الوبائية على حركة التجارة وتداول المنتجات الحيوانية، وما قد ينتج عنها من خسائر اقتصادية وتراجع في معدلات الإنتاج.

التحصين والأمن الحيوي.. حماية للثروة الحيوانية

وأكدت أهمية تكثيف جهود التحصين والمتابعة البيطرية، وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي، ورفع وعي المربين بطرق انتقال الأمراض وسبل الوقاية منها، مع ضرورة سرعة الإبلاغ عن حالات الاشتباه، بما يسهم في الحد من انتشار العدوى والحفاظ على الثروة الحيوانية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للأمن الغذائي.

تكامل الجهود.. ركيزة لتعزيز الأمن القومي

وشهدت الندوة مناقشات وتفاعلًا من المشاركين حول أهمية التكامل بين المشروعات التنموية والجهود الصحية والبيطرية، وضرورة تضافر مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في نشر الوعي ومواجهة التحديات التي تهدد الموارد الاقتصادية والغذائية.

وأكدت فعاليات اللقاء أن الأمن القومي منظومة متكاملة لا تنفصل فيها التنمية الاقتصادية عن الحماية الصحية والغذائية، وأن بناء مجتمع واعٍ يمثل أحد أهم مقومات الحفاظ على مقدرات الدولة ودعم مسيرة التنمية.