نظمت إدارة إعلام الوادي الجديد اليوم "الإثنين" ندوة توعوية بعنوان (جيل يواكب العالم بهوية وطنية راسخة)، بالتعاون مع قطاع التعليم بمقر مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات وبمشاركة طالبات المدرسة وطلاب مدارس السادات الثانوية العسكرية والخارجة الثانوية بنين وأعضاء هيئة التدريس والأخصائيين وبحضور ريهام البرنس مدير إدارة المدرسة.

افتتح اللقاء جريس شنودة، الإعلامي بمجمع الإعلام، موضحا أهداف اللقاء، التي تتمثل في تنمية وعي الطلاب بأهمية مواكبة المتغيرات العالمية، والانفتاح على الثقافات المختلفة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء والاعتزاز بالوطن.

من جانبه، أشاد وصفي حسن، مدير عام إدارة الخارجة التعليمية، بالتعاون المثمر بين قطاعى الإعلام و التعليم، مؤكدًا أهمية هذه الندوات في صقل مهارات الطلاب وتنمية وعيهم وبناء شخصياتهم القادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وتناولت الدكتورة مريم موسى، الأستاذ بكلية التربية جامعة الوادي الجديد، كيفية بناء شخصية الطالب العالمي المتمسك بهويته الوطنية، وأهمية الانفتاح على الثقافات الأخرى دون التخلي عن الهوية المصرية، وإتقان اللغات والتكنولوجيا والمهارات الحديثة، والاعتزاز بتاريخ الوطن وثقافته، إلى جانب ترسيخ القيم الإيجابية، وفي مقدمتها الأخلاق واحترام الآخر والتسامح وتحمل المسؤولية، بما يؤهل الطلاب للمنافسة عالميًا.

واستخدمت د. مريم أسلوب العصف الذهني والأنشطة التفاعلية في عرض الموضوع، بما أسهم في تبسيط المفاهيم وتعزيز مشاركة الطلاب.

واختُتمت الندوة بتفاعل ملحوظ من الطلاب، من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات والمشاركة في المناقشات.

ياتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلي برعاية السفير علاء يوسف رئيس الهيئة وتوجيهات اللواء د/ تامر شمس الدين رئيس القطاع لتعزيز الوعي لدى الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.

أعد وأدار اللقاء جريس شنودة الإعلامى بمجمع الإعلام تحت إشراف أزهار عبدالعزيز مدير عام إعلام وسط الصعيد.