أعرب السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث الحريق الذي وقع اليوم بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة على الطريق الدائري، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وعبّر سفير سلطنة عمان عن بالغ حزنه وأسفه إزاء هذا الحادث الأليم، مقدمًا خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ودعا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان.