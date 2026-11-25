قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إنّ الحكومة تحركت بشكل فوري للتعامل مع تداعيات حادث الطريق الدائري، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تحرك الوزارات والجهات المعنية والتواجد ميدانياً منذ وقوع الحادث.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي ومجلس الوزراء يتقدمون بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، انضماماً إلى ما أعرب عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعياً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأوضح أن رئيس الوزراء وجه الوزارات والجهات المعنية بسرعة التعامل مع الحادث، وإجراء اتصالات مع وزير الصحة والسكان ووزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الجيزة، لمتابعة الإجراءات والتأكد من تواجد المسؤولين والفرق المختصة في موقع الحادث والمستشفيات.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان دفعت بنحو 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتولت نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من النطاق الجغرافي للواقعة، فيما تعاملت أجهزة الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية مع الحريق، وأُعلن عن السيطرة عليه وفتح الطريق، مع استمرار التعامل مع الإشغالات الموجودة ورفع آثار الحادث.

وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي أرسلت فرق الإغاثة والحماية الاجتماعية إلى موقع الحادث، لتقديم الدعم اللازم للضحايا وأسر المصابين والمتوفين، مؤكداً وجود الفرق ميدانياً للمشاركة في التعامل مع التداعيات الإنسانية للواقعة.

ولفت إلى أن قيادات محافظة الجيزة انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، كما تواجد محافظ الجيزة في المستشفيات التي نُقل إليها المصابون منذ أكثر من ساعتين، وتوجه وزير الصحة والسكان أيضاً لمتابعة الأوضاع والاطمئنان على المصابين.

وجه بفتح تحقيق في الواقعة وملابساتها

وأكد أن الحكومة تحركت بصورة فورية للتعامل مع مختلف تداعيات الحادث، موضحاً أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بفتح تحقيق في الواقعة وملابساتها، مع انتظار ما ستتوصل إليه النيابة العامة وجهات التحقيق والجهات المعنية بشأن أسباب الحادث وتفاصيله.