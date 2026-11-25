كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن تفاصيل استراتيجية مركز الأوقاف للإنتاج الرقمي والإعلامي، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى توعوي وديني يستهدف مختلف فئات المجتمع، إلى جانب إنشاء مرجعية معرفية موثوقة لمواجهة المعلومات المغلوطة والفتاوى غير المنضبطة.

وأوضح رسلان، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن استراتيجية المركز تقوم على مسارين أساسيين، الأول يستهدف إنتاج محتوى توعوي مكثف يعزز القيم الأخلاقية والتعاليم الدينية، والثاني يركز على بناء قاعدة معرفية آمنة يمكن الاعتماد عليها في تقديم المعلومات والإجابات الدينية الصحيحة عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

خطة لزيادة إنتاج الفيديوهات التوعوية إلى 2500 شهريا

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف إلى أن المركز يمتلك حاليًا القدرة على إنتاج ما بين 500 و1000 فيديو توعوي قصير شهريًا، مع استهداف رفع حجم الإنتاج إلى 2500 فيديو شهريًا، بالتزامن مع زيادة أعداد الشباب العاملين بالمركز من 40 إلى 150 شابًا وفتاة.

وأضاف أن المحتوى التوعوي سيُقدم بأشكال متنوعة تشمل الأعمال الدرامية والقصصية والكرتونية والرسوم المتحركة، مع إعداد أكثر من صيغة للرسالة الواحدة، بما يتناسب مع طبيعة الجمهور المستهدف، سواء باللغة العامية أو بأسلوب مبسط للأطفال، أو من خلال محتوى يخاطب جيلي «ألفا» و«زاد»، فضلًا عن تقديم مواد باللغة الإنجليزية للوصول إلى جمهور أوسع داخل مصر وخارجها.

أداة دردشة ذكية للإجابة عن الأسئلة الدينية

وتطرق رسلان إلى المشروع الاستراتيجي الثاني، والمقرر العمل على استكماله خلال عام إلى عامين، والمتمثل في إطلاق أداة دردشة آلية تابعة لوزارة الأوقاف، بهدف توفير إجابات دينية موثوقة ومواجهة مخاطر الاعتماد على مصادر غير علمية عند البحث عن الفتاوى عبر منصات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الأداة الجديدة ستتيح للجمهور الحصول على معلومات وإجابات موثقة في مجالات الفقه والتفسير والحديث والتاريخ الإسلامي، كما ستقدم خدمات للباحثين من خلال المساعدة في تنقيح وتلخيص آلاف المراجع وإعداد ملفات بحثية متخصصة، من بينها الموضوعات المرتبطة بإدارة الوقف.

وأكد أن مخرجات الأداة لن تُترك دون مراجعة، بل ستخضع لمنظومة حوكمة وتدقيق تشارك فيها فرق بحثية بشرية، لضمان دقة المعلومات وسلامة المحتوى المقدم للمستخدمين.

مليون عنوان علمي وراء المشروع الجديد

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن الأداة الذكية ستعتمد على قاعدة بيانات معرفية ضخمة تضم قرابة مليون عنوان، تشمل الكتب والموسوعات والأبحاث والدراسات والرسائل العلمية، بعد مراجعتها للتأكد من سلامتها وأمنها الفكري.

ولفت إلى أن تجهيز هذه القاعدة المعرفية جاء نتيجة عمل متواصل امتد لأكثر من 12 عامًا، تحت إشراف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، منذ ما قبل توليه الوزارة، وبمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين، من بينهم الدكتور علي جمعة والأمير غازي من الأردن، إلى جانب فرق علمية متخصصة.