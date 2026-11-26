أجرى الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جولة تفقدية بمحافظة البحر الأحمر، شملت معاينة الفراغات المخصصة لأعمال الحجر البيطري بمشروع محطة تداول الحاويات متعددة الأغراض (سفاجا 2) بميناء سفاجا، إلى جانب تفقد المحجر البيطري الحدودي والمجزر التابعين للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لمتابعة التجهيزات الفنية والوقوف على مدى استيفاء الاشتراطات البيطرية والصحية اللازمة للتشغيل ، تنفيذًا لتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة مشروعات تطوير البنية التحتية البيطرية والارتقاء بمنظومة الحجر البيطري بالموانئ والمنافذ الحدودية

وخلال زيارته لمشروع محطة تداول الحاويات متعددة الأغراض (سفاجا 2)، تفقد رئيس الهيئة، الفراغات المخصصة لأعمال الحجر البيطري داخل مباني المشروع، والتي تشمل غرف الحجر البيطري وغرفة الفحص المشترك، واطلع على المساحات والتجهيزات المخصصة لممارسة الأعمال البيطرية والرقابية، بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة للأطباء البيطريين، وتمكينهم من أداء مهام الفحص والمتابعة والرقابة بكفاءة، وفقًا للاشتراطات والمعايير المنظمة لأعمال الحجر البيطري، وبما يسهم في إحكام الرقابة على الحيوانات الحية الواردة والوقاية من الأمراض الوبائية والعابرة للحدود.

وعلى هامش الجولة، تفقد "سعد"، المحجر البيطري الحدودي والمجزر التابعين للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، يرافقه اللواء أشرف حمودة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والعميد طارق الورداني الشركة الوطنية للانتاج الحيواني والعقيد محمد زمزم قائد المجمع،حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول مكونات المنشأتين والإمكانات الفنية والتجهيزات والمعدات المتاحة، وآليات العمل والتشغيل والخدمات المستهدف تقديمها في مجال استقبال وإيواء الحيوانات الحية وأعمال الذبح والفحص البيطري.

الأقسام والمرافق المخصصة لأعمال الحجر البيطري

وشملت الجولة معاينة الأقسام والمرافق المخصصة لأعمال الحجر البيطري، والتعرف على الإمكانات المتاحة لإجراء الفحوصات والمتابعات البيطرية اللازمة للحيوانات، إلى جانب تفقد مرافق المجزر والتجهيزات المرتبطة بمراحل الذبح والفحص والرقابة، للوقوف على مدى جاهزية المنشأتين من الناحيتين الإنشائية والفنية، ومدى توافقهما مع الاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة.

وأشاد الدكتور محمد سعد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بمستوى التجهيزات والإمكانات المتاحة بالمحجر البيطري والمجزر التابعين للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، مثمنًا ما شهده من أعمال ومرافق وتجهيزات فنية، ومؤكدًا أهمية الالتزام باستكمال الأعمال وفقًا للمعايير والاشتراطات البيطرية والصحية المعتمدة، بما يضمن كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والسلامة.

وأكد رئيس الهيئة أن تطوير المحاجر والمجازر البيطرية ورفع كفاءتها يمثلان ركيزة أساسية لتحديث منظومة الرقابة البيطرية، وتعزيز قدرة الدولة على إحكام الرقابة على حركة تداول واستيراد الحيوانات الحية، والوقاية من تسرب الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، فضلًا عن ضمان سلامة المنتجات ذات الأصل الحيواني، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويحافظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية المصرية.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للخدمات البيطرية على المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات البنية التحتية البيطرية، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال أعمال التجهيز والتطوير وفقًا للمعايير المعتمدة، بما يسهم في تطوير منظومة الحجر البيطري بالموانئ المصرية، والارتقاء بكفاءة الخدمات الرقابية، ودعم منظومة الصحة الواحدة.