تستعد النجمة الأمريكية مايلي سايرس لتكريم ذكرى النجمة الراحلة دوللي بارتون، من خلال تسلم جائزة CNN Heroes Legacy Award نيابة عن عائلة بارتون، وذلك خلال حفل CNN Heroes All-Star Tribute في دورته العشرين، والمقرر إقامته يوم 5 ديسمبر المقبل، في لفتة تحمل تقديرًا لمسيرة فنية وإنسانية امتدت لعقود.

ويأتي اختيار مايلي سايرس لتسلم الجائزة في ظل العلاقة الوثيقة التي جمعتها بدوللي بارتون، إذ كانت الأخيرة عرابتها منذ ولادتها، كما جمعت بينهما علاقة فنية مميزة، ظهرت ملامحها من خلال مشاركة بارتون في مسلسل «Hannah Montana»، الذي جسدت خلاله شخصية عمة مايلي، وهو ما جعل تكريمها للنجمة الراحلة يحمل طابعًا شخصيًا وإنسانيًا خاصًا.

جائزة تحتفي بإسهامات دوللي بارتون الإنسانية

وتحمل جائزة CNN Heroes Legacy Award أهمية خاصة، كونها تسلط الضوء على الإرث الإنساني والخيري الذي تركته دوللي بارتون، إلى جانب تاريخها الموسيقي الحافل بالنجاحات والإنجازات.

وقدمت بارتون على مدار سنوات طويلة العديد من المبادرات الإنسانية، من بينها دعم مشروعات محو الأمية وتشجيع الأطفال والطلاب على مواصلة التعليم، فضلًا عن مشاركتها في جهود الإغاثة خلال الكوارث، ودعم المبادرات الصحية، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في مكافحة الفقر.

ومن المقرر أن تشارك النجمة وينونا جود وعدد من الحضور في تقديم تكريم خاص لدوللي بارتون خلال الحفل، الذي يتولى تقديمه أندرسون كوبر ولورا كوتس، ويشهد حضور مجموعة من نجوم الفن والإعلام، من بينهم جون بون جوفي وكيلي ريبا ومارك كونسويلوس وإدوارد نورتون.

فيلم وثائقي يستعرض مشوار دوللي بارتون

وفي سياق متصل، تخصص شبكة CNN يوم 6 ديسمبر المقبل لعرض الفيلم الوثائقي «Dolly Parton: The Songs That Shaped Us»، الذي يتناول الرحلة الموسيقية لدوللي بارتون، ويستعرض أبرز المحطات التي شكلت تجربتها الفنية، من خلال لقاءات أرشيفية معها وشهادات عدد من صناع الأغاني الذين ارتبطوا بمسيرتها.

ويقدم الفيلم نظرة على تأثير بارتون في عالم الموسيقى، والأغاني التي ساهمت في تشكيل هويتها الفنية، فضلًا عن مكانتها باعتبارها واحدة من أبرز رموز موسيقى الريف الأمريكية.

مطار ناشفيل يستعد لإطلاق اسم دوللي بارتون عليه

ولم تتوقف مظاهر الاحتفاء بإرث دوللي بارتون عند التكريمات الفنية، إذ تستعد هيئة مطارات ناشفيل متروبوليتان لاتخاذ خطوات نحو إعادة تسمية مطار ناشفيل الدولي باسم النجمة الراحلة، بعدما صوتت الهيئة بالإجماع على بدء الإجراءات المتعلقة بهذا المقترح.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية تغيير الاسم عامًا على الأقل، وفي حال إقرار القرار بصورة نهائية، ستصبح دوللي بارتون أول امرأة يُطلق اسمها على أحد المطارات الخمسين الأكثر ازدحامًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت هذه الخطوة عقب إطلاق إحدى معجبات بارتون، وتدعى ليديا بوبوفيتش، عريضة للمطالبة بإطلاق اسم النجمة على المطار، ونجحت العريضة في جمع أكثر من 175 ألف توقيع، تعبيرًا عن تقدير محبيها لمسيرتها الفنية والإنسانية.

دوللي بارتون حاضرة في تكريمات إيمي 2026

كما امتد الاحتفاء باسم دوللي بارتون إلى حفل توزيع جوائز إيمي 2026، الذي شهد فقرات خاصة لتكريم عدد من أبرز الشخصيات الراحلة في عالم التلفزيون، وفي مقدمتهم نجمة موسيقى الريف الأمريكية.

وكانت دوللي بارتون قد رحلت في أغسطس الماضي عن عمر ناهز 80 عامًا، تاركة وراءها إرثًا فنيًا وإنسانيًا كبيرًا، بعدما نجحت في تحقيق مكانة استثنائية في عالم الموسيقى والترفيه، وأصبحت واحدة من الأسماء المؤثرة التي تجاوز حضورها حدود الفن إلى العمل الخيري والمبادرات المجتمعية.

وبين تكريمها في حفل CNN Heroes، والاستعداد لإطلاق اسمها على مطار ناشفيل، والاحتفاء بمسيرتها في المحافل الفنية، يتواصل حضور دوللي بارتون في ذاكرة جمهورها ومحبيها، باعتبارها واحدة من أبرز النجمات اللاتي تركن بصمة ممتدة في عالم الفن والعمل الإنساني.