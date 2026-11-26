يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2026 يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2026، وفقًا للموعد الشهري المعتاد لصرف مستحقات البرنامج، ويشمل الصرف جميع المستفيدين من الدعم النقدي، بما في ذلك حاملو بطاقات ميزة، مع استمرار إتاحة المستحقات حتى نهاية الشهر، بحسب المعلومات الواردة بشأن موعد الصرف.

ويترقب المستفيدون من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة موعد صرف مستحقاتهم خلال شهر ديسمبر، إلى جانب معرفة طرق الاستعلام عن حالة المعاش باستخدام الرقم القومي، وأماكن الحصول على الدعم النقدي، والفئات التي يشملها البرنامج، وذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى معيشتها، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية والتعليمية للأطفال.

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ويتيح البرنامج للمستفيدين التعرف على حالة المعاش من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، باستخدام الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة، بما يساعد على التحقق من حالة الاستحقاق، ومعرفة ما إذا كان المعاش ساريًا أو متجمدًا أو موقوفًا.

متى يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2026؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2026 موعدًا لبدء صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وذلك وفقًا للموعد الشهري المعتاد لصرف مستحقات البرنامج.

ويشمل موعد الصرف جميع المستفيدين من البرنامج، ومن بينهم حاملو بطاقات ميزة، على أن يستمر صرف المستحقات حتى نهاية الشهر.

ويأتي موعد صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2026 ضمن المواعيد الشهرية التي ينتظرها المستفيدون للحصول على الدعم النقدي المخصص لهم، مع إتاحة الصرف من خلال عدد من المنافذ التي يمكن للمستفيدين التوجه إليها للحصول على مستحقاتهم.

ما أماكن صرف معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2026؟

تتعدد أماكن صرف معاش تكافل وكرامة، بما يتيح للمستفيدين الحصول على الدعم النقدي من خلال أكثر من وسيلة، وتشمل أماكن الصرف الآتية:

ماكينات الصراف الآلي ATM.

المحافظ الإلكترونية عبر الشركات.

منافذ صرف كارت ميزة البنكي.

مكاتب البريد في جميع المحافظات.

وتتيح هذه المنافذ للمستفيدين صرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة، وفقًا لوسائل الصرف المتاحة لهم، سواء من خلال ماكينات الصراف الآلي أو المحافظ الإلكترونية أو منافذ كارت ميزة البنكي أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

كيف تستعلم عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي؟

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2026 باستخدام الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي الخاص ببرنامج تكافل وكرامة من خلال الرابط المخصص للاستعلام.

إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة تكافل وكرامة في الحقل المخصص لذلك.

الضغط على زر «استعلام».

الاطلاع على صفحة نتيجة الاستعلام التي تظهر حالة المعاش.

وتوضح نتيجة الاستعلام حالة المعاش، سواء كان ساريًا أو متجمدًا أو موقوفًا، بما يتيح للمستفيد التحقق من وضع المعاش باستخدام الرقم القومي، دون الحاجة إلى البحث عن بيانات الاستحقاق بوسائل أخرى.

ما رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2026؟

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للمستفيدين إمكانية التحقق من حالة معاش تكافل وكرامة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، باستخدام الرقم القومي لصاحب البطاقة.

ويمكن الوصول إلى خدمة الاستعلام من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، ثم إدخال الرقم القومي في المكان المخصص والضغط على زر الاستعلام، لتظهر حالة المعاش الخاصة بالمستفيد.

وتعد خدمة الاستعلام بالرقم القومي إحدى الوسائل التي يمكن من خلالها معرفة حالة معاش تكافل وكرامة، سواء كان المعاش ساريًا أو متجمدًا أو موقوفًا.

من الفئات المستحقة لصرف معاش تكافل وكرامة 2026؟

يشمل برنامج تكافل وكرامة عددًا من الفئات المستحقة للدعم النقدي، وفقًا للفئات الواردة في المعلومات المعلنة عن البرنامج، وهي:

ذوو الإعاقة

تأتي فئة ذوي الإعاقة ضمن الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، الذي يستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية.

الأطفال المستحقون للدعم

تشمل الفئات المستحقة الطفل الذي ينطبق عليه أحد الأوضاع الآتية:

يتيم الأبوين.

مهجور العائل.

ابن المطلقة إذا تزوجت.

ابن المسجون أو المسجونة.

كريم النسب.

المرأة المعيلة

يشمل البرنامج المرأة المعيلة، ومن بين الفئات الواردة:

المطلقة.

الأرملة.

المهجورة.

المنفصلة.

زوجة نزيل مراكز الإصلاح.

وتشمل الفئات المذكورة أيضًا الحالات نفسها بدون أبناء.

المسنون

يستفيد من برنامج تكافل وكرامة المسن الذي يزيد عمره على 65 سنة، ضمن الفئات المستحقة للدعم النقدي.

الأسر المعالة

تشمل الفئات المستحقة كذلك الأسر المعالة، ومن بينها:

أسرة المجند.

الأسرة الفقيرة.

كيف تعرف حالة معاش تكافل وكرامة قبل موعد الصرف؟

يمكن للمستفيدين التحقق من حالة المعاش قبل التوجه إلى أماكن الصرف، من خلال خدمة الاستعلام الإلكتروني المتاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتعتمد خطوات الاستعلام على إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة، ثم الضغط على زر الاستعلام، لتظهر حالة المعاش على الصفحة المخصصة للنتيجة.

وتتيح هذه الخدمة معرفة ما إذا كان المعاش ساريًا أو متجمدًا أو موقوفًا، بينما يبدأ صرف مستحقات شهر ديسمبر 2026 يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2026، ويستمر حتى نهاية الشهر، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن موعد الصرف.

وبذلك يستطيع المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة التعرف على موعد صرف الدعم النقدي لشهر ديسمبر، وأماكن الحصول على المستحقات، وخطوات الاستعلام بالرقم القومي، إلى جانب معرفة الفئات المستحقة للبرنامج.