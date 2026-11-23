يثير امتلاك أكثر من وحدة سكنية تساؤلات لدى بعض الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي، خاصة برنامج تكافل وكرامة، بشأن تأثير تعدد الوحدات العقارية على استمرار الحصول على الدعم، وما إذا كان امتلاك شقة إضافية يؤدي تلقائيًا إلى استبعاد الأسرة من المنظومة.

ويحدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 ضوابط استحقاق الدعم النقدي، من خلال تقييم الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأسرة، وعدم الاكتفاء بمؤشر واحد بمعزل عن باقي عناصر الاستحقاق.

قانون الضمان الاجتماعي يحدد معايير قياس الفقر

تنص المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 على تعريف المعادلة الاختبارية باعتبارها معادلة إحصائية تستخدم لرصد مستوى فقر الأسرة والفرد، من خلال مجموعة من المؤشرات التي تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية والبيئية، وحالة السكن، وتوافر الخدمات الأساسية والمرافق، ودرجة التعليم، والحالة الصحية، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادي وموارد الدعم النقدية أو العينية.

وتكتسب هذه المادة أهمية خاصة عند تقييم حالة الأسرة التي تمتلك أكثر من وحدة سكنية؛ إذ إن القانون أدرج ممتلكات الأسرة ضمن عناصر قياس مستوى الفقر، لكنه لم يجعل مجرد امتلاك وحدة إضافية سببًا مستقلًا ومطلقًا لسقوط الدعم في جميع الحالات.

وبالتالي، فإن تقييم الاستحقاق يرتبط بالصورة الاقتصادية والاجتماعية الكاملة للأسرة، وما تمتلكه من أصول ومصادر دخل، وليس بمجرد عدد الوحدات السكنية وحده.

المادة الثانية تحدد الفئات المستحقة للدعم

حددت المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي نطاق سريان أحكامه، بحيث تشمل كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفقًا للحالات والضوابط التي حددها القانون.

كما تنظم المادة السادسة إمكانية إضافة أو استحداث فئات أو برامج أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، بما يسمح بتطوير مظلة الحماية الاجتماعية وفقًا للاحتياجات.

ويصرف الدعم النقدي المشروط «تكافل» وفقًا للمادة السابعة للفئات التي حددها القانون، ومن بينها الأسرة المعالة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل، والأسرة الفقيرة التي لا تندرج ضمن الفئات السابقة.

هل امتلاك شقة ثانية يمنع استمرار الدعم؟

لا يتضمن قانون الضمان الاجتماعي نصًا يجعل امتلاك وحدة سكنية ثانية سببًا تلقائيًا ومطلقًا لحرمان الأسرة من الدعم النقدي، وإنما يدخل العقار ضمن عناصر تقييم الحالة الاقتصادية من خلال بند ممتلكات الأسرة الوارد بالمادة الأولى.

وهنا تظهر أهمية التفرقة بين امتلاك وحدة سكنية إضافية تستخدمها الأسرة لغرض السكن، وبين امتلاك عقار يدر عائدًا ماديًا منتظمًا أو يمثل أصلًا اقتصاديًا يؤثر في مستوى دخل الأسرة وقدرتها على الإنفاق.

ففي الحالة الثانية، يمكن أن يكون للعائد الناتج عن العقار تأثير في تقييم الاستحقاق، باعتباره جزءًا من الموارد المادية للأسرة، وفقًا للمعايير والضوابط المنظمة للمعادلة الاختبارية والبحث الاجتماعي.

ومن ثم، لا يصح الجزم بأن كل من يمتلك شقتين يُحرم من تكافل وكرامة، كما لا يصح اعتبار الملكية العقارية أمرًا لا يؤثر مطلقًا في الاستحقاق؛ فالحسم يكون بناءً على نتائج تقييم الحالة وفقًا للقانون.

القانون يضع ضوابط لاستمرار صرف الدعم

لم يقتصر قانون الضمان الاجتماعي على تحديد شروط الحصول على الدعم، وإنما وضع التزامات على الأسر المستفيدة، خاصة في برنامج تكافل.

وتنص المادة الثامنة على ضرورة الالتزام بمتابعة برامج الرعاية الصحية الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، والالتزام بالتطعيمات المقررة، إلى جانب انتظام الأبناء في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% لمن تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا، وفقًا للشروط الواردة بالقانون.

كما حددت المادة التاسعة الجزاءات المترتبة على مخالفة شروط الاستحقاق، بداية من خصم نسبة من الدعم تتدرج مع تكرار المخالفة، وصولًا إلى وقف الدعم وفقًا للحالات والإجراءات المحددة قانونًا، مع إتاحة حق التظلم.

ماذا عن إخفاء ملكية العقارات للحصول على الدعم؟

وضع القانون كذلك ضوابط لمواجهة الحصول على الدعم دون وجه حق، إذ تنص المادة 43 على معاقبة من يحصل على الدعم النقدي ببيانات غير صحيحة ويرفض رد المبالغ التي حصل عليها بعد إنذاره، بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 6 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه برد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق.

وبذلك، فإن امتلاك أكثر من وحدة سكنية لا يعني وحده سقوط الحق في الدعم، لكن إخفاء الممتلكات أو تقديم بيانات غير صحيحة قد يترتب عليه المساءلة القانونية واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، وفقًا لما تثبته إجراءات الفحص والتحقق.