يُعد مسكن الزوجية من أكثر الملفات التي تشهد خلافات قانونية بعد الطلاق، خاصة مع الخلط بين حق الزوجة في ملكية العقار وحقها في الإقامة به باعتبارها حاضنة لأطفالها، وهو ما يتطلب التفرقة بين الحقوق التي ينظمها قانون الأحوال الشخصية وقواعد الملكية الواردة في القانون المدني.

فليس كل مسكن أقامت فيه الزوجة خلال فترة الزواج يصبح ملكًا لها بعد الطلاق، كما أن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية لا يعني انتقال ملكية العقار إليها، وإنما يرتبط بشروط وضوابط قانونية محددة.

المادة 18 مكررًا ثالثًا تحدد حق الحاضنة في المسكن

نظمت المادة 18 مكررًا ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، حق الصغار وحاضنتهم في المسكن بعد الطلاق.

وألزمت المادة الزوج المطلق بتهيئة مسكن مستقل ومناسب لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم، فإذا لم يفعل خلال فترة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق طوال مدة الحضانة.

كما منحت النصوص القانونية القاضي سلطة تخيير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية أو تقدير أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، وفقًا للظروف المعروضة عليه.

وبالتالي، فإن حق المطلقة في الإقامة بمسكن الزوجية يرتبط أساسًا بوجود أطفال في حضانتها، وعدم توفير الأب مسكنًا مستقلًا مناسبًا لهم، ولا ينشأ لمجرد وقوع الطلاق.

هل تصبح الشقة ملكًا للزوجة بعد الطلاق؟

تختلف الملكية عن حق الانتفاع أو الإقامة؛ فالمادة 802 من القانون المدني تقرر أن لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

وبناءً على ذلك، لا يترتب على إقامة الزوجة في مسكن الزوجية أو حصولها على قرار بتمكينها منه انتقال ملكية العقار إليها، ما لم يكن لديها سند ملكية مستقل، كأن تكون شريكة في العقار أو مالكة له بموجب عقد أو مستند قانوني معتبر.

كما أن صدور قرار بتمكين الحاضنة من المسكن لا يحسم بذاته النزاع حول ملكية العقار، لأن التمكين يرتبط بالحيازة وحق الإقامة، بينما الملكية تخضع لأدلتها وسنداتها القانونية.

حكم مهم لمحكمة النقض بشأن بيع مسكن الحضانة

شهد هذا الملف تطورًا قضائيًا مهمًا خلال عام 2026، إذ تناولت أحكام محكمة النقض طبيعة حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية، وجرى التأكيد على أن هذا الحق مؤقت ومرتبط بمدة الحضانة، ولا يمنح الحاضنة ملكية العقار.

كما انتهت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض، في مبدأ قضائي صدر بجلسة 15 يونيو 2026، إلى أن حق المطلقة الحاضنة في شغل مسكن الحضانة حق استثنائي مؤقت، لا يرتب لها حقًا عينيًا على العقار، ولا يجوز لها الاحتجاج به في مواجهة الغير بما يعطل حقوقه المشروعة أو الآثار القانونية للتصرفات الصادرة بشأن العقار.

واستثنى المبدأ الحالات التي يثبت فيها أن التصرف في العقار استهدف إهدار الحماية القانونية المقررة للحاضنة والصغار، مع عدم المساس بحق الحاضنة في الرجوع على مطلقها لتوفير مسكن حضانة أو مقابله المادي بحسب الأحوال.

وهذا التطور يوضح أن حق الحاضنة في المسكن لا يتحول إلى ملكية، ولا يمنحها سلطة مطلقة في منع التصرف في العقار، مع بقاء الحماية القانونية للصغار قائمة في مواجهة التحايل على حقوقهم.

متى ينتهي حق الحاضنة في مسكن الزوجية؟

ترتبط نهاية الحق في شغل مسكن الحضانة بانتهاء مدة الحضانة القانونية، إذ تنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005، على انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة.

ويجوز للقاضي بعد بلوغ هذه السن تخيير الصغير أو الصغيرة في البقاء مع الحاضنة دون أجر حضانة، حتى بلوغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة استمرار حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية باعتباره مسكن حضانة.