أعاد انهيار أحد العقارات بشارع البهي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تسليط الضوء على اشتراطات تأمين المباني والعقوبات القانونية المقررة بحق المخالفين، في ظل ما تمثله العقارات الآيلة للسقوط أو غير المستوفية لاشتراطات السلامة من خطورة على أرواح المواطنين.

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وحدد قانون البناء عقوبات رادعة لمخالفة اشتراطات تأمين المباني وشاغليها، تصل إلى الحبس وغرامة 50 ألف جنيه، حال ترتب على المخالفة وقوع وفيات أو إصابات بعاهة مستديمة وفقًا للحالات التي حددها القانون.

ونص القانون في المادة 49 منه على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى.

وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.



عقوبة المخالفين

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقم (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.



و إذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين .

جدير بالذكر أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا يفيد بانهيار عقار بشارع البهي بمدينة المحلة الكبرى، وعلى الفور انتقلت القوات المختصة إلى مكان البلاغ، وبدأت فرق الإنقاذ أعمال البحث أسفل الأنقاض للتأكد من عدم وجود مصابين أو ضحايا.

