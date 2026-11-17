حصل موقع “صدى البلد” على صورة الفتاة «ملك»، التي لقيت مصرعها إثر انهيار عقار قديم مكون من طابقين بمنطقة السيدة زينب في محافظة القاهرة.

شهدت منطقة السيدة زينب بالقاهرة حادثا في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، إثر انهيار عقار قديم مكون من طابقين، ما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة 4 أشخاص آخرين.

تفاصيل الحادث

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع انهيار لمنزل قديم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ للتعامل الفوري مع التداعيات.



الضحايا والمصابون

وكشفت المعاينة الأولية وفحص موقع الحادث عن مصرع فتاة تُدعى "ملك"، وإصابة 4 آخرين بجروح وكسور متفرقة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيداع جثمان المتوفاة ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.