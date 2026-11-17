ذكرت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها، أن سلطنة عمان وإيران ناقشتا اليوم الثلاثاء، سبل حماية الممرات البحرية وضمان التدفق السلس للشحن والتجارة العالميين، فضلاً عن تنشيط قنوات الحوار والمفاوضات لمنع التصعيد.

جرت المحادثات خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سلطنة عمان، التي تسيطر على الساحل الجنوبي لمضيق هرمز ، ولعبت دور الوسيط في الأزمة التي اندلعت عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران في 28 فبراير.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد الهجمات على ناقلات النفط في المضيق، حيث تواصل طهران تعطيل الملاحة في الممر المائي الحيوي، بينما تواصل واشنطن فرض حصار بحري على إيران رداً على ذلك.

ولا يزال مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق كان يحمل خُمس إمدادات الطاقة العالمية قبل النزاع، نقطة خلاف في المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر والتي لم تسفر عن أي اختراق حتى الآن.