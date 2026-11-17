قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن بلاده ستواصل الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بدعم من دول إقليمية أخرى اجتمعت يوم الاثنين في اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي.

حضر اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي المكونة من 10 أعضاء في العاصمة الباكستانية إسلام آباد وزراء خارجية ودبلوماسيون كبار من عدة دول آسيوية، بمن فيهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ركز الاجتماع على توسيع التعاون الإقليمي، لا سيما في مجال التجارة، من خلال تعزيز روابط النقل والتجارة بين الأعضاء، بما في ذلك أفغانستان وإيران وباكستان وتركيا والعديد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

في ختام الاجتماع، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي بياناً مشتركاً أعربت فيه عن دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها باكستان وقطر، والمبادرة الإيرانية الرامية إلى إنهاء الحرب.

وشددت على أهمية ضبط النفس والحوار والانخراط الدبلوماسي في ظل التوترات الإقليمية.

وقال دار أيضاً إن تحسين العلاقات مع أفغانستان يعتمد على إجراءات حكومة طالبان الأفغانية لوقف الإرهاب.

وأضاف أن أفغانستان لم تكن ممثلة في اجتماع يوم الاثنين لأن عضويتها في منظمة التعاون الاقتصادي لا تزال معلقة.

تصاعدت التوترات بين باكستان وأفغانستان هذا العام خلال اشتباكات حدودية متكررة وغارات جوية باكستانية، مما أدى إلى تعميق نزاع طويل حول النشاط المسلح.

استضافت باكستان الجولة الأولى من المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في أبريل.

ووقع الجانبان اتفاقاً مؤقتاً في يونيو لإنهاء النزاع، لكنهما تبادلا الاتهامات بإطالة أمد المواجهة بشأن مضيق هرمز.

حث عراقجي أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي على تعزيز التعاون، مضيفاً أن إيران لطالما التزمت بالقانون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

واتهم الولايات المتحدة بممارسة "العدوان والتهديدات والاغتيالات والإكراه الاقتصادي والحصار".

وقال دار إن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس أركان الجيش المشير عاصم منير ما زالا على اتصال وثيق مع الدول الإقليمية والشركاء الدوليين للمساعدة في تأمين حل سلمي.

في ختام اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي، صرّح دار بأن باكستان لم تفقد الأمل في عملية السلام، وأنها تنتظر ردًا أمريكيًا على أحدث مقترحات إيران، والتي قال إنها تستند إلى اتفاق السلام المؤقت المُبرم في يونيو.

وأضاف: "لم نتخلَّ عن الأمل أو الجهود، وما زلنا نبذل قصارى جهدنا".

وعزا التأخير إلى انشغال المسؤولين الأمريكيين بانتخابات التجديد النصفي.

دعت باكستان مراراً وتكراراً إلى إعادة فتح مضيق هرمز. وقد تسبب إغلاق هذا الممر المائي الاستراتيجي في ارتفاع حاد في أسعار النفط، مما أثر سلباً على اقتصاد باكستان المتعثر.