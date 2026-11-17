كشفت شبكة «CNN» الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى أن إيران تدرس وضع خطط لاستهداف مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل العاصمة واشنطن، باستخدام ما يُعرف بـ«القنبلة القذرة» أو أحد الأسلحة الكيميائية، وسط مخاوف أمريكية من احتمالات تصعيد المواجهة بين واشنطن وطهران.

وذكرت الشبكة، في تقرير نشرته الاثنين 16 نوفمبر، نقلا عن سبعة مسؤولين أمريكيين، أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن التخطيط الإيراني يتضمن أهدافا ومواقع محددة داخل واشنطن، وهو ما دفع مسؤولين أمريكيين إلى عقد سلسلة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي لبحث إجراءات مواجهة التهديد المحتمل ووضع خطط طوارئ للتعامل معه.

ومع ذلك، نقلت CNN عن مصادر مطلعة أن هذه التحركات لا تعني بالضرورة أن هجوما وشيكا بات متوقعا، إذ يُنظر إلى التخطيط الإيراني باعتباره محاولة للاحتفاظ بخيارات متعددة للرد، وليس دليلا على اتخاذ قرار نهائي بتنفيذ العملية.

وأضافت المصادر أن هناك خلافا داخل الأوساط الأمنية الأمريكية بشأن مدى امتلاك إيران العناصر والقدرات اللازمة لتنفيذ مثل هذا الهجوم، فضلا عن عدم وضوح ما إذا كانت طهران تعتزم بالفعل الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.

البيت الأبيض: لا توجد تهديدات موثوقة تستهدف الأراضي الأمريكية

وفي أول تعليق رسمي على هذه المعلومات، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، إن الإدارة الأمريكية تتابع جميع التهديدات المحتملة، لكنها أكدت أنه «لا توجد في الوقت الحالي تهديدات موثوقة تستهدف الأراضي الأمريكية».

وبحسب CNN، تنظر مسؤولون أمريكيون إلى المعلومات الاستخباراتية باعتبارها مؤشرا على استعداد إيران لتوسيع نطاق المواجهة، في ظل تعرضها لضغوط متزايدة جراء الضربات العسكرية الأمريكية والحصار الاقتصادي المفروض عليها.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه المخاوف دفعت جهاز الخدمة السرية الأمريكي إلى نقل وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى مقر إقامة عسكري الأسبوع الماضي، على خلفية التهديدات المرتبطة بإيران.

تفاصيل القنبلة القذرة وخطورة استخدامها

وأوضحت CNN أن القنبلة القذرة تختلف تماما عن القنبلة النووية التقليدية؛ إذ تعتمد على استخدام متفجرات عادية لنشر مواد مشعة في المناطق المحيطة، دون حدوث تفاعل انشطاري نووي.

ورغم أن قدرتها التدميرية أقل بكثير من الأسلحة النووية، فإنها قد تؤدي إلى انتشار تلوث إشعاعي في نطاقات جغرافية واسعة، بما يهدد سلامة السكان ويجعل بعض المناطق غير صالحة للاستخدام.

ونقلت الشبكة عن أحد المصادر المطلعة على المعلومات الاستخباراتية أن مثل هذه الأسلحة تمثل «سلاحا لإثارة الرعب وليس سلاحا دقيقا»، مشيرا إلى قدرتها على إلحاق أضرار صحية خطيرة وجعل بعض المناطق غير صالحة للسكن.

وأضاف التقرير أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات إيرانية تتضمن مزاعم بشأن إخفاء مواد يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات داخل الولايات المتحدة، إلا أن المسؤولين الأمريكيين لا يزالون منقسمين بشأن مدى مصداقية هذه المعلومات.

إيران ترفض اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية

وفي المقابل، رفض متحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك الاتهامات الأمريكية المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدا أن طهران تعتبر استخدامها تحت أي ظرف أمرا غير مشروع، واصفا الاتهامات المتداولة بأنها ادعاءات كاذبة ومفبركة.

ولفتت CNN إلى أن المسؤول الإيراني لم يتطرق بصورة مباشرة إلى المعلومات الاستخباراتية المتعلقة باحتمال التخطيط لاستخدام قنبلة قذرة داخل واشنطن.

مخاوف أمريكية من استهداف القوات في الشرق الأوسط

وفي سياق متصل، كشف تقرير CNN أن المسؤولين الأمريكيين يتابعون مسارا آخر من المعلومات الاستخباراتية التي تشير إلى احتمال لجوء إيران إلى استخدام أسلحة كيميائية ضد القوات الأمريكية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن هذه المخاوف أثارت تساؤلات بشأن مدى استعداد القوات الأمريكية لمواجهة مثل هذه الهجمات، في ظل تحذيرات من عدم كفاية معدات الحماية والتدريبات المتخصصة لدى بعض القوات.

وأضافت أن المخاوف امتدت إلى الدبلوماسيين والعاملين في الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية بالمنطقة، حيث بدأت واشنطن ترتيبات طارئة لضمان توافر المعدات اللازمة وتوفير التدريب المناسب لحمايتهم من أي هجمات كيميائية محتملة.

تعثر المفاوضات وتصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران

وربطت الشبكة هذه التطورات بحالة التصعيد المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تعثر المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب ورفع الحصار الأمريكي وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.

وأشارت إلى أن المفاوضات لم تحقق حتى الآن تقدما ملموسا، رغم تأكيد مصادر إقليمية أن الطرفين يرغبان في التوصل إلى اتفاق، لكنهما لا يبدوان مستعدين لتقديم تنازلات جوهرية.

ونقلت CNN عن مصدر إقليمي أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة إلى فرص التوصل لتسوية، محذرا من احتمال سعي أطراف متشددة إلى عرقلة أي اتفاق، لا سيما التي استفادت من استمرار الحرب.

كما أشار مصدر أمريكي إلى أن إيران تدرك حجم التداعيات والرد الانتقامي الذي قد تواجهه إذا أقدمت على استخدام أسلحة غير تقليدية ضد الولايات المتحدة أو قواتها في الشرق الأوسط، لكنه حذر من أن حسابات طهران قد تتغير إذا شعرت القيادة الإيرانية بأن بقاء النظام أصبح مهددا.

خلفية: مخاوف أمريكية من الهجمات الإيرانية

وتأتي هذه التحذيرات في امتداد لمخاوف أمريكية سابقة بشأن محاولات استهداف مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، إذ أشار تقرير CNN إلى أن واشنطن رصدت على مدار السنوات الماضية مخططات إيرانية لاستهداف شخصيات أمريكية، من بينها مخطط اغتيال الرئيس دونالد ترامب عام 2024.

كما سلط التقرير الضوء على أزمة تتعلق بقدرات المراقبة الاستخباراتية الأمريكية، بعد انتهاء العمل في يونيو الماضي بأحد القوانين التي تتيح للسلطات جمع اتصالات الأجانب لأغراض أمنية واستخباراتية، وسط خلافات بين البيت الأبيض والكونجرس بشأن تجديده.

وذكر أن المدعي العام الأمريكي تود بلانش، ومدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، طالبوا قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس بإعادة تفويض القانون، محذرين من أن استمرار تعطيله قد يضعف قدرة الأجهزة الأمنية على اكتشاف المخططات الإرهابية والتعامل معها قبل تنفيذها.