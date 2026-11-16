كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالدقهلية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 14/ الجارى تبلغ لمركز شرطة المنصورة بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين طرف أول: (3 سيدات "إحداهن مصابة بجروح متفرقة" ، شخص "مصاب بجروح قطعية ، وتم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم") ، وطرف ثانى: (3 أشخاص ، سيدتين) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين الإصابات المشار إليها.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم إعترفو بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

