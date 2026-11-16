يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، وسط طموحات كبيرة بمواصلة الانتصارات وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة الثانية، عندما يواجه نظيره منتخب مالاوي، غداً الثلاثاء 17 نوفمبر، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

ويدخل الفراعنة المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجحوا في جمع 7 نقاط خلال أول ثلاث مباريات، ليحتلوا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة، متفوقين بفارق الأهداف على منتخب أنجولا، الذي يمتلك الرصيد نفسه، وهو ما يمنح مواجهة مالاوي أهمية خاصة في حسابات المنافسة على بطاقة التأهل.



مشوار قوي للفراعنة في التصفيات

قدم المنتخب المصري بداية إيجابية في مشواره بالتصفيات الأفريقية، بعدما استهل مبارياته بالتعادل السلبي أمام منتخب أنجولا، في مواجهة اتسمت بالحذر من جانب المنتخبين، قبل أن يستعيد الفراعنة نغمة الانتصارات بقوة.

وحقق المنتخب الوطني فوزاً كبيراً على منتخب جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، في مباراة أظهر خلالها اللاعبون تفوقاً واضحاً على المستوى الهجومي، قبل أن يكرروا النتيجة نفسها أمام منتخب مالاوي في الجولة الثالثة، ليحصدوا ثلاث نقاط مهمة عززت فرصهم في المنافسة على صدارة المجموعة.

وتعكس النتائج التي حققها الفراعنة حتى الآن رغبتهم في حسم التأهل مبكراً، وتجنب الدخول في حسابات معقدة خلال الجولات الأخيرة من التصفيات.

أنجولا يطارد مصر على صدارة المجموعة

تشهد المجموعة الثانية منافسة قوية بين منتخبي مصر وأنجولا، بعدما تساوى المنتخبان في رصيد النقاط، حيث يمتلك كل منهما 7 نقاط، إلا أن الفراعنة يتفوقون بفارق الأهداف، ليحتلوا المركز الأول حتى الآن.

وفي المقابل، يأتي منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعدما حقق فوزاً واحداً وتلقى خسارتين، بينما يتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة دون تحقيق أي نقطة، وهو ما يجعل المنافسة على المراكز المتقدمة أكثر وضوحاً بين المنتخبين المصري والأنجولي.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

جاء جدول ترتيب المجموعة الثانية قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة على النحو التالي:

المركز الأول: منتخب مصر برصيد 7 نقاط.

المركز الثاني: منتخب أنجولا برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث: منتخب مالاوي برصيد 3 نقاط.

المركز الرابع: منتخب جنوب السودان دون نقاط.

الفوز على مالاوي هدف الفراعنة المقبل

ويخوض منتخب مصر مواجهته المقبلة أمام مالاوي بهدف تحقيق انتصار جديد، ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، للحفاظ على صدارة المجموعة والابتعاد عن أقرب منافسيه، خاصة منتخب أنجولا الذي يترقب أي تعثر للفراعنة من أجل الانفراد بالمركز الأول.

ويعول الجهاز الفني للمنتخب الوطني على الحالة المعنوية الجيدة للاعبين، إلى جانب الفاعلية الهجومية التي ظهرت خلال المواجهتين الأخيرتين، من أجل تكرار الأداء القوي وحصد النقاط الثلاث.

حلم التأهل إلى أمم أفريقيا 2027

وتكتسب التصفيات الحالية أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب المصري، الذي يسعى إلى تأكيد حضوره بين كبار القارة السمراء والمنافسة بقوة على اللقب الأفريقي، في البطولة المقرر إقامتها عام 2027 بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وفي ظل تقارب النقاط بين مصر وأنجولا، تبدو كل مواجهة بمثابة خطوة مهمة في سباق التأهل، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على الفراعنة لمواصلة التركيز وتحقيق النتائج المطلوبة.

وتبقى مباراة مالاوي محطة مهمة في مشوار المنتخب المصري، حيث يأمل الجهاز الفني والجماهير أن تكون بداية جديدة لمواصلة الانتصارات، وتأكيد أحقية الفراعنة بصدارة المجموعة، والاقتراب خطوة جديدة من حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.