أُصيب 7 أشخاص، مساء اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص بطريق قنا الزراعي الغربي، بين قرية المحروسة ومركز نقادة.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على الطريق الزراعي الغربي، في المسافة بين المحروسة ونقادة، نتج عنه مصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى التعامل مع المصابين، حيث أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالحادث، فيما تم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

